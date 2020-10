L'ATO4 destina 4,3 milioni di euro alle aree colpite dagli eventi alluvionali

"Siamo, infatti, rimasti tutti profondamente addolorati da quanto successo in alcune vallate montane che sono state severamente colpite dal fenomeno alluvionale - commenta il presidente Mauro Calderoni - . Il passaggio del ciclone Alex, avvenuto il 2 ottobre, ha lasciato dietro di se una ferita profonda. Come molti ci siamo interrogati su come poter supportare quei territori che oggi sono chiamati a rialzarsi ed a rispondere a questa dura prova. Per quanto nelle possibilità dell’Ente d’Ambito cuneese, la Conferenza, all’unanimità, ha approvato una delibera, proposta dal presidente Calderoni, di destinare una annualità del fondo riservato alle Unioni Montane, a quelle aree colpite dagli eventi alluvionali".