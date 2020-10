Espositori da terra: ottimizzare i costi con i modelli in legno

Gli espositori promozionali rappresentano da tempo uno strumento prezioso per promuovere specifici prodotti in numerosi ambienti e nelle più diverse occasioni.

A queste strutture può essere affidato il lancio di nuovi articoli sul mercato, così come di offerte e sconti molto convenienti oppure, più semplicemente, essi possono mettere in risalto prodotti particolarmente richiesti dai consumatori, così da attirarne l'attenzione con rapidità ed efficacia.

All'interno di qualsiasi esercizio commerciale o durante ogni genere di fiera o evento, ad assolvere a questo scopo sono nello specifico gli espositori da terra, che presentano una capienza ampia, in grado di accogliere un gran numero di prodotti.

In quest'ottica, gli espositori da terra in legno risultano particolarmente vantaggiosi per le aziende e gli esercizi commerciali, perché permettono di beneficiare di un materiale di alta qualità dal prezzo tuttavia decisamente contenuto.

Valorizzare la merce in vendita con queste strutture assicura quindi di ottimizzare i costi, visto il basso investimento richiesto e le possibilità di poter incrementare le vendite grazie alla giusta esposizione dei prodotti.

Espositori in legno: facilità di montaggio e di trasporto

Se in generale è quindi molto utile utilizzare un espositore, in modo specifico propendere per modelli da terra in legno può rendere le attività di aziende, imprese e attività commerciali più semplici e al tempo stesso funzionali.

Oltre al risparmio di natura economica, in ogni caso, queste strutture riescono a garantire molti, altri vantaggi, grazie alle proprietà del legno. Innanzitutto, infatti, tali espositori assicurano massima leggerezza e praticità, in quanto sono molto facili da comporre, così come da trasportare in occasione di trasferte per eventi o fiere.

Inoltre, i modelli realizzati dalle migliori aziende del settore, come per esempio Cemab, vengono progettati con una particolare tecnica ad incastro e risultano particolarmente resistenti, infatti hanno una portata molto elevata: ciò significa che possono ospitare facilmente anche oggetti o prodotti con un peso sostenuto, rendendoli ideali in qualsiasi contesto.

L'esposizione dei prodotti, soprattutto in occasione di fiere ed eventi, potrebbe in ogni caso essere alternata anche con quella di materiale illustrativo o informativo, in particolare con i dépliant e cataloghi, così da mettere a disposizione un vero e proprio punto promozionale a 360°, ottimo riferimento anche per possibili partner.

Altre caratteristiche fondamentali degli espositori in legno

Come anticipato, gli espositori da terra in legno possono essere montati senza difficoltà in poco tempo. Ciò è importante anche dal punto di vista dei costi, dato che procedendo in autonomia non saranno necessarie spese extra per il montaggio.

Ovviamente, ogni spazio espositivo composto da espositori da terra può essere personalizzato in base alle esigenze della propria impresa o attività commerciale e degli spazi in cui dovranno essere posti, così da creare un ambiente anche il più possibile ordinato.

Per esempio, in determinati casi si potrebbe decidere di collocare sugli espositori degli appositi ripiani, in modo da potervi inserire una quantità maggiore di prodotti.

In altri contesti, invece, si potrebbero prediligere dei ganci, più adatti per esporre al meglio determinate tipologie di merci. Le strutture da terra possono poi essere modificate concordando con il produttore quelle che possono essere le diverse dimensioni, i colori dell'allestimento, le grafiche e i vari accessori con cui arricchire ulteriormente il tutto.