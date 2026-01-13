La visita medica del lavoro: pilastro essenziale per la salute e la sicurezza dei Lavoratori

La visita medica sul luogo di lavoro rappresenta uno strumento cruciale per garantire la tutela della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali. Regolamentata dal D.Lgs 81/08, questa procedura coinvolge il Medico Competente, il Datore di Lavoro e il Lavoratore, con precisi obblighi e responsabilità. Diverse tipologie di visite – preventive, periodiche, straordinarie e specifiche – permettono di monitorare costantemente lo stato di salute, prevenendo malattie professionali e infortuni. Il rispetto di queste disposizioni non solo evita sanzioni, ma contribuisce a un ambiente lavorativo più sicuro e produttivo.

La funzione strategica della visita medica nel contesto lavorativo

La Sorveglianza Sanitaria sul lavoro assume un ruolo imprescindibile nella prevenzione dei rischi per la salute dei Lavoratori. Attraverso la valutazione medica eseguita da un professionista qualificato, si verifica l’idoneità fisica e psicologica del dipendente a svolgere le mansioni assegnate, tenendo conto delle specificità dell’ambiente lavorativo e dei potenziali agenti nocivi presenti. Questa procedura non solo tutela il singolo individuo, ma migliora la sicurezza complessiva del luogo di lavoro.

La normativa italiana, in particolare il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08, articolo 41), impone l’obbligo della Sorveglianza Sanitaria per tutte le occupazioni con rischi certi o potenziali, quali esposizione a sostanze chimiche, agenti biologici pericolosi, cancerogeni e mutageni, oltre a situazioni che prevedono movimenti ripetitivi, uso intensivo di videoterminali o posture prolungate.

Inoltre, la visita medica è obbligatoria in casi specifici, come donne in gravidanza che vogliono lavorare durante l’ottavo e nono mese di gestazione o lavoratori che rientrano al lavoro dopo assenza per malattie superiori a 60 giorni, sottolineando l’attenzione rivolta a condizioni di fragilità.

Le diverse tipologie di visite mediche sul lavoro

La Sorveglianza Sanitaria si articola in varie forme, ciascuna mirata a rispondere a esigenze specifiche del ciclo lavorativo e delle condizioni individuali.

Visita medica preassuntiva

Questa tipologia di visita è eseguita prima dell’inizio del rapporto di lavoro e ha la finalità di valutare l’idoneità del lavoratore selezionato a ricoprire la futura mansione. Tale visita non può essere effettuata al fine di accertare lo stato di gravidanza e infezione da HIV. L’istituto della visita medica preassuntiva permette al Datore di Lavoro si procedere con l’assunzione dopo avere accertato l’effettiva idoneità del Lavoratore, senza dovere fare fronte alla gestione di limitazioni, prescrizioni o inidoneità come quanto il rapporto di lavoro ha già avuto inizio. La visita medica preassuntiva è l’unica che non deve essere fatta durante l’orario di lavoro, non essendosi ancora costituito il rapporto.

Visita medica preventiva

Questa visita viene effettuata a posteriori l’inizio del rapporto di lavoro ed è necessaria qualora non si sia già provveduto alla visita preassuntiva. La visita medica preventiva di idoneità alla mansione specifica deve essere obbligatoriamente effettuata prima dell’esposizioni a rischi derivanti dalla futura attività lavorativa. Il Medico Competente analizza lo stato di salute generale del candidato, la sua storia clinica e la presenza di eventuali patologie pregresse. L’obiettivo è accertare l’assenza di controindicazioni rispetto ai rischi connessi alla mansione che sarà svolta. Al termine, viene rilasciato un giudizio che può indicare idoneità, idoneità con limitazioni e prescrizioni o inidoneità, anche temporanea o definitiva.

Visita medica periodica

Questa visita si svolge regolarmente, usualmente con cadenza annuale, per monitorare nel tempo l’impatto dell’attività lavorativa sulla salute del dipendente. Il medico valuta se l’esposizione a fattori di rischio ha determinato malattie o alterazioni cliniche. La frequenza può essere modificata in base alla valutazione del rischio specifico e delle indicazioni dell’organo di vigilanza.

Visita medica straordinaria su richiesta del Lavoratore

Rappresenta una verifica fuori dal consueto programma, richiesta dal Lavoratore in presenza di sintomi che potrebbero essere correlati all’attività svolta. Il Medico Competente valuta la fondatezza della richiesta ed eventualmente procede agli accertamenti necessari per esprimere un giudizio sull’idoneità, tale richiesta pertanto potrebbe non essere accolta dal Medico.

Visita medica per cambio mansione

Quando il Lavoratore assume nuove funzioni, una visita specifica verifica la compatibilità tra lo stato di salute e i rischi associati alla nuova attività. Il medico esamina i rischi connessi e le condizioni fisiche e psichiche del dipendente, fornendo un giudizio che può includere eventuali prescrizioni o limitazioni.

Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro

Questa visita è prevista per dipendenti che hanno operato in condizioni di rischio elevato, come l’esposizione ad agenti cancerogeni, amianto o radiazioni ionizzanti. Serve a valutare possibili conseguenze sulla salute post-impiego e a definire la necessità di controlli sanitari continuativi anche dopo la fine del rapporto lavorativo.

Visita medica al rientro dalla malattia

Dopo un’assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute, il Lavoratore deve sottoporsi a una visita che verifichi la capacità di riprendere l’attività senza pericoli. Se durante l’assenza è scaduto il periodo di validità della visita periodica, questa visita la sostituisce.

Visita medica per sospetto uso di alcool e droghe

Con il nuovo D.L. 159/2025 è stata introdotta questa nuova tipologia di visita, la quale può essere richiesta dal Datore di Lavoro al Medico Competente nel caso in cui via sia fondato sospetto che un Lavoratore abbia fatto uso di alcool o sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro.

Il giudizio di idoneità: un documento chiave per la sicurezza

Al termine di ogni visita, il Medico Competente rilascia un giudizio scritto che attesta l’idoneità del Lavoratore alla mansione specifica. Tale valutazione può risultare positiva, parziale o negativa (temporanea o permanente). Il Lavoratore e il Datore di Lavoro possono contestare tale giudizio entro 30 giorni, avviando un eventuale ricorso.

A chiarire il ruolo della gestione operativa nella Sorveglianza Sanitaria è la Dott.ssa Roberta Rovere, RSPP, con circa dodici anni di esperienza in GDM – azienda torinese attiva nel campo della medicina del lavoro e specializzata nel coordinamento organizzativo della Sorveglianza Sanitaria. Pur non essendo un medico, da oltre dodici anni si occupa dell’organizzazione dei processi di Medicina del Lavoro, garantendo il corretto flusso informativo tra azienda, Lavoratori e Medico Competente. «Una Sorveglianza Sanitaria efficace richiede una programmazione puntuale, che assicuri visite tempestive e una gestione ordinata delle convocazioni», sottolinea. «La qualità delle informazioni sui rischi, condivise in modo chiaro e aggiornato, permette al Medico Competente di impostare accertamenti realmente mirati e di rafforzare l’efficacia preventiva delle visite mediche».

Compiti e responsabilità di Datore di Lavoro, Lavoratore e Medico Competente

La normativa assegna ruoli ben definiti ai soggetti coinvolti nell’ambito della Sorveglianza Sanitaria.

Datore di Lavoro: ha l’obbligo di nominare il Medico Competente, garantire la sottoposizione dei dipendenti alle visite obbligatorie e sostenere tutti i costi connessi agli accertamenti sanitari.

ha l’obbligo di nominare il Medico Competente, garantire la sottoposizione dei dipendenti alle visite obbligatorie e sostenere tutti i costi connessi agli accertamenti sanitari. Lavoratore: deve collaborare attivamente durante le visite, sottoponendosi agli esami disposti e non rifiutandoli senza giustificato motivo.

deve collaborare attivamente durante le visite, sottoponendosi agli esami disposti e non rifiutandoli senza giustificato motivo. Medico Competente: ha il compito di condurre le visite secondo protocolli sanitari rigorosi, esprimere il giudizio di idoneità e segnalare eventuali rischi per la salute.

L’inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni pecuniarie e, in casi gravi, anche pene detentive, sottolineando l’importanza di un rigoroso rispetto delle norme.

Benefici concreti derivanti dalla regolare Sorveglianza Sanitaria

L’adozione sistematica delle visite mediche sul lavoro produce effetti positivi per tutte le parti interessate. In primis, consente di tutelare la salute dei Lavoratori attraverso un monitoraggio continuo, prevenendo l’insorgere di malattie professionali e riducendo il rischio di incidenti sul luogo di lavoro. Questo si traduce in una maggiore efficienza e produttività, poiché dipendenti in salute e sereni svolgono le proprie mansioni con maggiore motivazione.

Dal punto di vista aziendale, la prevenzione sanitaria determina una riduzione delle spese legate a infortuni, assenze e controversie legali, oltre a garantire il rispetto della legge, evitando possibili sanzioni.

















