L’INTERVISTA / Mauro Giaccardi, presidente Ascom Fossano: “Un gioco di squadra da 10 e lode, verso un 2026 con nuovi format e attrattive”

Mauro Giaccardi è sinonimo di un’associazione commercianti Ascom di Fossano che ha costantemente voglia di stupire, ‘coccolare’ e stimolare i suoi rappresentanti iscritti locali, ma anche e soprattutto i suoi più affezionati clienti.

Assunto l’incarico di presidente dal 2024, ereditandolo da Giancarlo Fruttero (ora figura di spicco della Fondazione Crf Cassa di Risparmio di Fossano), Giaccardi ci ha illustrato tutti i numeri confortanti ottenuti sinora dalle tante iniziative portate a compimento da quando è in carica.

Un bilancio in seguito alle iniziative dell'abbraccio al commercio locale in occasione di queste ultime feste e del Nataleone a Fossano.

“Direi estremamente positivo. Nataleone, personaggio di fantasia che affonda le radici nella storia della nostra città - discende infatti dal fiero Leone Rampante Rosso dello stemma civico - ha portato grande gioia nelle vie di Fossano. L'accoglienza della cittadinanza è stata entusiastica: Nataleone è riuscito da subito a farsi voler bene, diventando il simbolo di un legame profondo. L'iniziativa, fortemente voluta da circa 60 attività commerciali aderenti, ha voluto sottolineare la vitalità del nostro comparto attraverso un gesto semplice, ma potente come l’abbraccio. Nataleone ha fatto così da tramite tra esercenti e cittadini, portando non solo gli auguri di buone feste, ma ricordando a tutti quanto il commercio locale sia il cuore pulsante e indispensabile della nostra comunità”.

(Giaccardi con Nataleone)

Che voto darebbe alle varie campagne natalizie promosse? Si è riusciti a sventare lo "spauracchio" e-commerce, evitando acquisti on line e fuori dalla Città?

“Anche in questo caso positivo: sono orgoglioso di ciò che Fossano ha proposto, mettendo in luce manifestazioni d'eccellenza e culturalmente arricchenti. È stato uno sforzo corale importante tra noi, il Comune e tutte le associazioni coinvolte. Per quanto riguarda l’e-commerce, non è più una novità, ma una realtà quotidiana con cui ci confrontiamo da tempo. Sappiamo che non è una sfida ad armi pari, a causa di sistemi di tassazione che spesso favoriscono i colossi globali rispetto alle imprese di prossimità, una disparità che non esito a definire sleale.

Tuttavia, i nostri commercianti hanno risposto con professionalità e qualità, offrendo un valore aggiunto che il digitale non può dare: il rapporto umano e il servizio su misura. Nonostante una situazione economica generale che comprime i consumi, le iniziative natalizie hanno centrato l'obiettivo: non solo creare un clima di unione, ma rendere la città viva e accogliente, trasformando l'acquisto in un'esperienza sociale che va ben oltre la semplice transazione online”.

(Natale nel centro fossanese)

Come reputa la partnership con Comune, Pro Loco, Fondazione e Cassa di Risparmio Crf e realtà associative, anche in funzione delle prossime iniziative del 2026? Ce ne anticipa alcune?

“La partnership con il Comune, la Pro Loco e le diverse realtà associative è stata eccellente. Si è creato un vero e proprio 'gioco di squadra' dove la condivisione di competenze e la stima reciproca hanno fatto la differenza: con basi così solide, il lavoro non può che essere di qualità. Per il 2026, l'obiettivo è alzare ulteriormente l'asticella. Abbiamo diverse novità in cantiere e nuovi format che stiamo definendo proprio in queste settimane. Anche se per ora non posso svelare i dettagli per scaramanzia e per garantirne l'effetto sorpresa, posso assicurare che saranno iniziative all’altezza delle aspettative e pensate per rendere Fossano sempre più attrattiva, sia per i residenti che per i visitatori”.

(Mauro Giaccardi con Giancarlo Fruttero presidente Fondazione Crf)

Ci fornisce anche un bilancio da quando è presidente Ascom per Fossano, esattamente dal maggio del 2024?

“Ricoprire la carica di presidente di Ascom Fossano è per me un onore e un’avventura ricca di gratificazioni. Il bilancio di questo mandato è ottimo, non solo per il volume delle attività svolte, ma per l'impatto che hanno avuto sulla città. Abbiamo dato continuità a eventi consolidati come lo ‘Sbaracco’ e gli ‘aperitivi in musica’, portando avanti al contempo progetti educativi di valore come 'Uno scontrino per la scuola' e 'Ride to School'. Tutto questo si affianca al nostro pilastro associativo: la formazione continua e il supporto strategico alle imprese. Due momenti in particolare hanno segnato questo percorso.

Nel 2025, la mostra 'Memorie di Bottega': un viaggio emozionante nella storia del nostro commercio che ha riscosso un successo di pubblico straordinario. In questo inizio di 2026, invece, la vittoria del bando regionale per il 'Distretto del Commercio', che porterà risorse preziose per sostenere e modernizzare le nostre attività locali. Questi traguardi non sono mai il frutto di un singolo, ma di un eccezionale lavoro di squadra. Il mio ringraziamento va allo staff Ascom, al Cda, a partner fondamentali come la CRF Cassa di Risparmio di Fossano e il Comune e soprattutto ai commercianti, che ogni giorno credono nel valore dell'associazionismo. È questa unità d'intenti a rendere possibile la realizzazione di grandi progetti per Fossano”.