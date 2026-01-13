“MOVeON”: il Comune di Cuneo ottiene il finanziamento della Fondazione CRC per abbellire il Movicentro

Il Comune di Cuneo si è aggiudicato un contributo di 49.000 euro del bando “Spazi Belli” della Fondazione CRC, con il progetto “MOVeON” per la valorizzazione degli spazi del Movicentro.

Le risorse saranno utilizzate per un intervento di restyling, una riqualificazione leggera ma ad alto impatto estetico, per migliorare la qualità degli spazi e la loro fruibilità quotidiana. Le azioni proposte puntano a una valorizzazione identitaria: segnaletica chiara e coordinata, nuovi arredi nell’atrio, opere per incrementare accessibilità e sicurezza. A questi interventi materiali si affiancheranno iniziative di animazione sociale e culturale, in collaborazione con i servizi già presenti nel Movicentro e con il coinvolgimento diretto della comunità.

Il Movicentro è diventato un nodo strategico per la mobilità cittadina, grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale che ha reso questo spazio uno snodo di servizi, di valore pubblico e comunitario: la Farmacia comunale, l’Ufficio Biglietteria Unica Grandabus, la sede di Acli Movi, la Velostazione e, di recente, il Social food. L’intervento MOVeON ora aggiunge un nuovo tassello per trasformare il Movicentro da luogo di passaggio e di interscambio a spazio di incontro, capace di generare relazioni. Questa evoluzione si inserisce pienamente nella strategia del Comune di Cuneo di investire sulla cura degli spazi pubblici come leva di benessere, inclusione e coesione sociale. Inoltre, il finanziamento ottenuto rappresenta un riconoscimento significativo della qualità del progetto e della visione dell’Amministrazione comunale.

I lavori saranno avviati nelle prossime settimane e dovranno essere conclusi entro il 31/12/2026 come da bando.

Così commenta la sindaca Patrizia Manassero: “Ringraziamo Fondazione CRC per queste risorse che ci danno la possibilità di aggiungere un altro tassello alla valorizzazione del Movicentro. Per rispondere allo svuotamento della Stazione, che non è di proprietà né di gestione comunale, abbiamo lavorato molto in questi anni per riempire di servizi e di vita il Movicentro, perché sia uno spazio che risponde alle esigenze di chi viaggia con il treno, ma non solo”.