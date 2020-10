Drago Gold Olimac vince il premio Novità Tecnica EIMA 2020-2021

La nuova testata girasole-sorgo-canapa Drago Gold è dotata di una meccanica superperformante che determina più potenza e più robustezza per un raccolto più rapido e senza perdite. Drago Gold è inoltre dotato di una coclea iperdimensionata, la più grande del settore, che consente una maggiore velocità di avanzamento eliminando ostruzioni e perdita di semi. Uno speciale sistema di taglio composto da due dischi contrapposti in acciaio temperato tagliano la pianta di girasole senza scuoterla: ne deriva un’alta velocità di taglio senza vibrazioni evitando così la perdita di semi. Altre esclusive di Drago Gold sono: due frizioni ogni gruppo fila per prevenire sovraccarichi sulle catene; attacchi registrabili per mantenere la posizione di lavoro ottimale a prescindere dall’altezza delle ruote della mietitrebbia; trasmissione esterna a bagno d’olio, zero manutenzione; adatta a qualunque tipo di mietitrebbia.