Eventi | 26 gennaio 2026, 11:01

“L’istrice. Nuova fauna di Langhe e Roero”: se ne parla al Museo Craveri di Bra

Appuntamento gratuito per sabato 7 febbraio alle 15,30

“L’istrice. Nuova fauna di Langhe e Roero”: se ne parla al Museo Craveri di Bra

In occasione del Darwin Day – le celebrazioni per la nascita del celebre biologo Charles Darwin, divenute occasione per promuovere l’impresa scientifica – il Museo civico Craveri di storia naturale organizza per sabato 7 febbraio una conferenza dal titolo “L’istrice. Nuova fauna di Langhe e Roero”

L’appuntamento, in programma presso i locali di via Craveri 15 a partire dalle 15,30, vedrà come relatori i medici veterinari Bruno Tibaldi e Giovanni Ercole.

Si tratta di un incontro per scoprire, capire e fare domande su un nuovo abitante delle nostre colline, tra curiosità, scienza e territorio. Per l’occasione, durante la conferenza sarà visionato un esemplare di istrice imbalsamato proveniente dal diorama della sala degli habitat del museo.

L’evento è gratuito: è gradita la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail craveri@comune.bra.cn.it.

