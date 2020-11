Cuneo: un successo il primo "Science web LAB" della stagione

Nel mese di ottobre si è svolto all’Open Baladin di Cuneo il primo Science Cafè della stagione che, come l’anno scorso, ha molto incuriosito grazie ai racconti di Marina Berro sulla sua vita senza plastica. Inizialmente era previsto di organizzare un nuovo incontro il 7 novembre alla Casa del Fiume per sperimentare alcune semplici ricette per produrre detersivi e dentifrici a base di prodotti amici dell’ambiente. In questo momento però le attività in presenza di questo genere sono sospese.