Ghisolfi: "Gli anziani? Hanno già lavorato. Tuteliamoli aumentando le loro pensioni spesso molto basse"

Il video messaggio del Banchiere scrittore: "Il prossimo presidente americano sta per compiere 78 anni. Una sciocchezza ogni discorso sulla valutazione della loro utilità o no"

Valutare se gli anziani siano utili o no, indispensabili o no al sistema produttivo? Una emerita sciocchezza secondo il banchiere scrittore Beppe Ghisolfi, che nella propria video intervista ha ribadito il proprio pensiero in merito. "Parliamo di una categoria sociale che non solo ha già contribuito al sistema produttivo e al mondo del lavoro ma che ancora oggi, con le proprie pensioni, rappresenta un sostegno importante se non fondamentale per molte famiglie italiane".

Se invece, come si è poi cercato di correggere e precisare, l'obiettivo di tale dichiarazione era quello di tutelarli contro l'emergenza socio sanitaria in atto, allora la via maestra non può che essere quella di aumentare le loro pensioni medie che spesso si collocano su importi molto bassi e per nulla dignitosi.

Una diatriba, quella italiana, che si conferma stucchevole, se si considera che il prossimo presidente americano sta per compiere 78 anni.

