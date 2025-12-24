Setti Fireworks: spettacoli pirotecnici in sicurezza

Entrare nella sede del punto vendita Setti Fireworks di Madonna dell’Olmo è un po’ come tornar bambini in un mondo colorato e sfavillante.

Le scatole che contengono gli 'spettacoli' hanno nomi intriganti come Ruby, Big Silver Triumph, Stormy, il video aiuta a comprendere i loro effetti speciali, la competenza dello staff mette il cliente nelle condizioni di capire bene l’utilizzo e le caratteristiche di ognuno.

Siamo nel mondo Setti Fireworks, azienda fondata nel 2004 da Francesco Setti a Genova e oggi presente con sedi distaccate a Torino, Bolzano e appunto, Cuneo.

Un viaggio, quello di Francesco Setti che ha trasformato una passione in un marchio TQS (Top Quality Selection), che contraddistingue i prodotti Setti Fireworks, e che gli consente di essere un partner affidabile per chi desidera impiegare o sperimentare per la prima volta l’emozione dei 'fuochi d’artificio'.

[Uno spettacolo pirotecnico con prodotti Fireworks]

La professionalità in un campo come questo parte dalla competenza, non si diventa pirotecnici per caso e la priorità è la 'sicurezza'. Lo conferma Luca Arnaudo, responsabile del punto vendita di Cuneo, esperto, competente, appassionato:

“La sicurezza per noi di Setti Fireworks è un elemento fondamentale. I prodotti sono certificati e controllati, ogni cliente viene guidato accuratamente nella scelta dell’articolo migliore per le sue esigenze. Le prescrizioni di sicurezza sono sempre scritte sui prodotti, ma noi preferiamo ripeterle a voce a tutti i clienti, assicurandoci che abbiano capito come usarli al meglio, serenamente, senza avere timore di alcun rischio.

Non siamo solo commercianti, siamo pirotecnici, usiamo per mestiere i prodotti che vendiamo, li conosciamo approfonditamente e trasmettiamo questa conoscenza al cliente, che si trasforma in fiducia. I materiali non sono mai pericolosi, è l'uso che se ne fa che potrebbe esserlo”.

Dal 2006 Setti Fireworks si dedica alla creazione di spettacoli pirotecnici per clienti privati ed enti pubblici, con un grande deposito di materiale pirotecnico, di cui segue la produzione e gestisce l'importazione. Da Setti Fireworks si possono acquistare semplici scatole, comunemente conosciute come “torte”, con durate da qualche secondo ad alcuni minuti o avere l’assistenza per spettacoli grandiosi, come lo show piromusicale che verrà eseguito la notte di capodanno da Setti fireworks a Pinerolo.

[Scene di "fuochi" da un matrimonio]

Continua Luca Arnaudo: “Si rivolgono a noi persone che vogliono dare un tocco particolare ad una festa di compleanno, ad un matrimonio, ad un Gender Reveal Party, o semplicemente festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Noi diamo tutte le istruzioni necessarie e guidiamo nella scelta del prodotto giusto. Con il rispetto per i vicini di casa, questi spettacoli non si devono chiedere permessi speciali e la sicurezza è massima”.

E per gli animali?

“I fuochi d'artificio non devono per forza essere rumorosi, abbiamo una gamma di spettacoli di grande effetto, ma con basso impatto sonoro (Pet Friendly), così anche i nostri amici a 4 zampe ed i nostri bambini potranno godersi la magia della luce senza la paura del botto”.

Le specialità del menu pirotecnico sono chiare: “Fondamentalmente ci sono due macrocategorie tra cui poter scegliere: le fontane e gli spettacoli pirotecnici. Vantiamo un vasto assortimento, oltre 50 spettacoli, numerose fontane, razzi, candele romane, scoppianti e tanti giochi pirici che piacciono molto ai bambini. Nei nostri punti vendita e qui a Madonna dell’Olmo, si trovano tutti prodotti di libera vendita ai maggiori di 18 anni, senza vincoli subordinati al possesso di porto d'armi, che vale solo per alcune specifiche categorie. Chi a Capodanno vorrà emozionarsi con i nostri fuochi d'artificio troverà disponibile materiale fino alla sera del 31 dicembre compreso, potendo contare su una vasta scorta presso il nostro deposito e ce ne sarà anche per chi deciderà all'ultimo”.

Quali indicazioni ottiene chi si rivolge a voi interessato ad uno spettacolo di fuochi d’artificio?

“Cerchiamo innanzitutto di capire cosa desidera e cerca il cliente. Un'attenzione che si esprime nel fornirgli tutte le informazioni utili relative ad un prodotto, in maniera approfondita per ottenere la sua consapevolezza e poter così prevenire incidenti. Il nostro compito è riuscire ad intercettare e rispondere alla richiesta in modo pertinente e una volta individuato il prodotto più adatto, gli vengono fornite tutte le precauzioni e misure necessarie all'uso. Nel caso in cui si opta per lo spettacolo, ci sinceriamo che sia nelle condizioni di rispettare l'adeguata distanza di sicurezza, utile anche per le semplici fontane. Ogni prodotto ha le sue distanze e i parametri da rispettare”.

[Ricco assortimento nella sede di Cuneo]

Tra l’altro i costi non sono eccessivi. Luca Arnaudo risponde con un sorriso: “Non direi. I nostri spettacoli sono adatti a tutte le tasche, abbiamo spettacoli pirotecnici completi a partire da 19 euro e tanti altri articoli a partire da 2 euro e la gamma di prodotti è in continuo ampliamento, con l'obiettivo di realizzare tutti i desideri dei clienti, anche quelli dei più esigenti. Ci piace essere chiari, i nostri prezzi sono sempre esposti, sia in negozio che sul nostro sito”.

Ogni stagione porta con sé il 'tormentone pirotecnico', la novità intrigante, quella che stupirà adulti e bambini con la magia di effetti luminosi straordinari.

“Vero! Quest'anno il prodotto di punta è l'Enormous, uno compound da 308 lanci con calibro 20-25-30, della durata di 3 minuti ed una grande varietà di effetti.

Inutile negarlo, i fuochi d’artificio incantano e se si conoscono, affascinano.

Quelli di Setti Fireworks danno e hanno sicurezza.

[Vasto assortimento di prodotti "silenziosi"]

Tutti i prodotti Setti Fireworks si trovano su www.setti.it/pyroshop-cuneo

Sedi Setti Fireworks:

Genova - via Camaldoli 23

Torino - Moncalieri via Bellini 18

Bolzano - via Claudia augusta 71/B

Cuneo – Madonna dell’Olmo, via Torino 132.