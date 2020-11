Rifreddo aperte le iscrizioni all’albo degli scrutatori

A Rifreddo è possibile iscriversi all’albo degli scrutatori di seggio per le future elezioni. Per ricoprire l’incarico non sono previsti particolari requisiti se non la residenza e l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune. Chi fosse interessato può presentare domanda all’Ufficio elettorale del entro il 30 novembre. “Ricordiamo a tutti - ci spiega il sindaco Cesare Cavallo - che la nomina degli scrutatori avverrà a livello comunale attraverso una procedura di sorteggio e che lo stesso è ispirato a criteri di rotazione in modo da dar la possibilità a più persone di ricoprire l’incarico”. Maggiori informazioni sono reperibili presso gli Uffici comunali.