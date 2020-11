Patenti, semaforo rosso: in Piemonte “stop” agli esami di guida fino al 21 novembre

Semaforo rosso per le autoscuole piemontesi. A partire da ieri e fino al 21 novembre (per il momento) non sarà infatti possibile effettuare gli esami di guida. A sospenderli, il ministro ai Trasporti Paolo De Micheli, che nella giornata di ieri ha firmato un decreto con cui ferma gli esami pratici nelle zone rosse: Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria.

Sul caso è intervenuta la deputata piemontese, Elena Maccanti (Lega): “Assurdo e troppo penalizzante per un settore che ha già pagato molto e che già vive quotidianamente i ritardi delle Motorizzazioni. Perché non hanno ascoltato gli operatori del settore, che chiedevano almeno di non interrompere gli esami pratici per le patenti A, C e D, per cui non vi è la problematica del distanziamento come per la B?”.