Frutta e verdura dell’estate: cosa mettere nel cestino della spesa per stare bene

Estate piena, temperature bollenti: uno dei modi migliori per proteggerci dal caldo è mangiare frutta e verdura di stagione, perché la natura sa di cosa abbiamo bisogno in questo periodo e ce lo dona.

Colori accesi, sapori intensi e consistenze succose sono un piacere per il palato, ma soprattutto un vero alleato del benessere, della forma fisica e della salute. Ecco allora cosa mettere nel cestino della spesa.

La frutta estiva

L’albicocca è un’importante fonte di vitamina A, essenziale per la crescita e la salute di ossa e denti. È inoltre un ottimo alleato della pelle e della vista.

L’anguria, frutto estivo per eccellenza, è composta per quasi il 95% d’acqua. È quindi molto dissetante e previene la disidratazione. La sua polpa è ricca di licopene, un antiossidante molto efficace.

La ciliegia è ricca di catechine, potenti antiossidanti che si ritrovano anche nel tè verde.

Il fico contiene molte fibre. Grazie ai suoi semi, ha proprietà leggermente lassative e favorisce la digestione.

Il lampone è un’ottima fonte di minerali (magnesio, calcio, ferro), antiossidanti e vitamina C.

Il melone è ricco di beta-carotene, da cui deriva il suo colore arancione. Stimola inoltre la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che promuove la calma.

Il mirtillo è costituito da pigmenti blu i cui componenti svolgono un’elevata azione antiossidante e proteggono le nostre cellule dall’invecchiamento.

La pesca è ricca di fibre, che aiutano a regolare la concentrazione degli zuccheri nel sangue e il transito intestinale. È anche un’eccellente fonte di vitamina C.

La prugna è nota per i suoi effetti lassativi. Contiene, infatti, una gran quantità di fibre, che facilitano il transito intestinale. È pure un buon diuretico che favorisce l’eliminazione delle tossine.

Il pomodoro (lo sapete, vero, che i pomodori sono di fatto frutti?) è ricco di licopene, un potente antiossidante che aiuta a prevenire tumori e patologie cardiovascolari e infiammatorie.

La susina ha una forma leggermente più rotonda della prugna e la sua polpa si stacca più difficilmente dal nocciolo. Come la prugna, è ricca di fibre e ha proprietà lassative.

La verdura estiva

Le carote racchiudono al loro interno un mix di sali minerali e di sostanze nutritive per il buon funzionamento dell’organismo, tra cui la vitamina C, vitamine del gruppo B e beta-carotene (precursore della vitamina A). Svolgono un’azione protettiva per l’apparato visivo, rinforzano le ossa grazie alla vitamina k e hanno un effetto antinfiammatorio e antiossidante. Un vero e proprio concentrato di benefici di cui fare il pieno ogni giorno!

Cipolle e cipollotti sono praticamente lo stesso ortaggio, ma in periodi di maturazione differenti. Entrambe vantano un’importante azione diuretica, antibatterica a carico del sistema respiratorio e antiossidanti utili nella prevenzione di alcuni tipi di tumori. Inoltre, aiutano a regolare l’appetito e la digestione per l’alto contenuto di fibre. L’unica differenza sta nella tenerezza del bulbo: quello dei cipollotti è decisamente più tenero e croccante, dal sapore più delicato, ideale per un utilizzo anche a crudo.

Il cetriolo è composto per il 95% d’acqua. È quindi poco calorico e molto dissetante. Il suo alto contenuto di acqua favorisce anche la sazietà.

I fagiolini sono tra le verdure più ricche di fibre e contribuiscono quindi alla sazietà, alla regolazione del transito intestinale e della glicemia. Hanno anche un effetto benefico sulla salute delle ossa.

I fagioli appartengono alla famiglia dei legumi, come le lenticchie e i ceci. Sono ricchi di proteine vegetali e fibre.

La lattuga a costa lunga e l’insalata iceberg contengono degli antiossidanti, i carotenoidi, che vengono assorbiti meglio se accompagnati da una fonte di grassi, come l’olio d’oliva.

Il mais, data la sua composizione, è una via di mezzo tra un cereale e una verdura. È una fonte di fosforo e magnesio e andrebbe consumato fresco, direttamente dalla pannocchia, piuttosto che in scatola.

La melanzana va consumata con la sua buccia, perché contiene molti antiossidanti. È inoltre ricca di potassio, zinco e magnesio e contribuisce al buon funzionamento del fegato.

Il peperone è il re della vitamina C, una vitamina di cui siamo spesso carenti: ne contiene addirittura più di un’arancia! Tra i peperoni, quello rosso è il più ricco di vitamina C in assoluto.

I piselli sono dei legumi preziosi da inserire all’interno di una dieta sana e bilanciata, data l’azione diuretica e depurativa. Inoltre, i piselli aiutano a prevenire l’insorgere di patologie come il diabete di tipo II e aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo.

Il ravanello, grazie al suo alto contenuto di oligoelementi, fornisce vitamine e minerali al nostro corpo. Ricco di zolfo (che a volte gli conferisce una nota piccante), stimola anche la digestione.

La rucola ha un sapore leggermente piccante. È un’ottima fonte di vitamina K e vitamina B9, e ha notevoli proprietà antiossidanti.

La zucchina è ricca di flavonoidi che sono molto utili nella prevenzione di varie patologie. I suoi fiori vantano una ricchezza di nutrienti composta da vitamine tra cui la A, vitamine del gruppo B, vitamina C e sali minerali importanti per il corretto funzionamento dell’organismo come ferro, zinco, potassio, fosforo e magnesio. Inoltre, sono facilmente digeribili e a bassissimo contenuto calorico, stimolano la formazione di alcuni enzimi particolari dall’azione riparatrice che prevengono l’insorgenza di alcuni tipi di tumori.

Tutto è a nostra disposizione per preparare ricette sfiziose, fresche e leggere, e goderci al meglio questa stagione!