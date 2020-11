Viabilità transfrontaliera, l'allarme di Confindustria: "La Granda sta arretrando di decenni"

La provincia Granda da sempre sconta le carenze della rete viaria responsabili di un isolamento che, se non le ha impedito lo sviluppo capace di farne un esempio di imprenditorialità e di versatilità ben oltre i confini regionali, di certo ha reso assai più oneroso del dovuto raggiungere i traguardi di crescita via via succedutisi.

È una “fatica” ingiustificata che altre aree del Paese non hanno dovuto affrontare e che ora, proprio mentre sembra che si stiano per sbloccare i cantieri della grande incompiuta, l’Asti-Cuneo, minaccia di diventare davvero eccessiva, non più gestibile.

Infatti la buona notizia della possibile ripresa dei lavori per l’autostrada si scontra con una situazione infrastrutturale in campo viario di fatto diventata emergenziale. Ciò vale, in particolare, per il traffico stradale transfrontaliero, considerata l’importanza dei rapporti economici con la Francia.

L’alluvione del 2 e del 3 ottobre ha causato un autentico disastro nell’area del tunnel di Tenda, in via di raddoppio dopo un’attesa paragonabile a quella sopportata per l’Asti-Cuneo, e la conseguente chiusura al traffico della Val Roia. A questo si aggiungono ora i timori sul possibile blocco, da parte delle autorità amministrative transalpine, del passaggio dei mezzi pesanti al Colle della Maddalena. Ciò originerebbe una situazione insostenibile per il trasporto merci.

Un preoccupato Giuseppe Viriglio, presidente della Sezione logistica-trasporti di Confindustria Cuneo, commenta: «In un panorama nel quale, purtroppo, la nostra provincia non ha mai brillato per qualità delle infrastrutture e dei servizi viari, oggi siamo di fronte al rischio di un pressoché totale isolamento rispetto alla Francia, per raggiungere la quale bisogna passare dalla Liguria o dal traforo del Fréjus, con un aumento notevole dei costi da affrontare per i pedaggi, maggiori consumi di carburante e tempi di percorrenza molto più lunghi. E per il colle di Tenda circolano voci molto allarmanti sul numero di anni, ripeto anni, che potrebbero passare prima che sia ripristinata la sede stradale».