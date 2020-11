Confcommercio Cuneo lancia la campagna "Per Natale fai il Buono"

In un momento particolarmente difficile per l'economia del nostro Paese, nel quadro di incertezza che ha contraddistinto tutto il 2020, nell'attesa che venga trovata una soluzione che ponga fine alla pandemia in corso, il pensiero di un Natale senza il classico "Shopping" che ne caratterizza l'attesa, ha convinto Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Cuneo a lanciare la campagna "PER NATALE FAI IL BUONO" che invita i consumatori a regalare un Buono spendibile presso i moltissimi esercizi commerciali aderenti al circuito Confcommercio delle dieci realtà territoriali presenti nella provincia Granda. Per questo Alba, Bra, Carrù, Ceva Cuneo, Dogliani, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano saranno in prima fila nella promozione dell'acquisto consapevole in questo particolare momento di restrizioni dovute al Covid-19.

Il meccanismo è particolarmente semplice: chiunque acquisterà un buono presso gli esercizi aderenti, caratterizzati da una vetrofania dedicata, riceverà un secondo buono di un valore pari al 10% del valore di acquisto, come omaggio spendibile offerto dal commerciante di fiducia.

L'acquisto potrà avvenire direttamente in negozio o tramite qualsiasi altro canale attivato dall'esercente, acquisti online con consegna a domicilio compresi.

All'iniziativa parteciperanno tutte le attività del mondo Confcommercio legate a commercio, turismo e servizi, pertanto l'offerta sarà completa e in grado di soddisfare qualunque tipologia di regalo si voglia acquistare.

Sostenere il commercio locale significa garantire il futuro delle nostre città, l'anima, il concetto stesso di socialità, di relazioni e rapporti umani che in passato hanno fatto sì che la città nascesse.

L'iniziativa sarà avviata il 4 dicembre prossimo e durerà sino al 24 dicembre compreso.

Maggiori informazioni presso tutte le sedi di Confcommercio della Provincia di Cuneo oppure sul portale www.confcommercioprovinciadicuneo.it