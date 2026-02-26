Referendum sulla giustizia: due serate informative a Beinette e Cuneo

Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su una riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Per arrivare al voto con elementi chiari e concreti, l’associazione culturale Panta Rei propone due nuovi incontri pubblici sul territorio, a ingresso libero, dedicati a “La Giustizia al voto: scenari, prospettive e ragioni del Sì”.

A guidare la serata saranno due relatori: l’avv. Maurizio Paoletti, vicepresidente di Panta Rei, con un inquadramento storico e un focus sul CSM, e l’avv. Carla Sapino, presidente dell’associazione, che affronterà il tema della separazione delle carriere e l’evoluzione delle posizioni di politica e magistratura negli anni. Il confronto sarà moderato da Guido Giordana, segretario di Panta Rei. "Gli incontri stanno andando molto bene: troviamo sale partecipate e, soprattutto, tante domande pertinenti, segno che le persone vogliono capire davvero cosa cambia e quali effetti può avere questa riforma", sottolinea l’avv. Carla Sapino.

Venerdì 27 febbraio: Beinette

L’appuntamento è venerdì 27 febbraio 2026 alle 20.30 a Beinette.

Introducono Mario Franchino (ex assessore di Beinette) e sarà presente l’arch. Federica Barbero, Consigliere regionale del Piemonte.

Sabato 28 febbraio: Cuneo

Seconda serata sabato 28 febbraio 2026 alle 17.00 a Cuneo, nella Sala Mostre della Provincia di Cuneo .

Introducono Pietro Danna (consigliere provinciale di Cuneo) e Francesco Hellmann (consigliere del Comune di Scarnafigi). Presenzierà anche qui l’arch. Federica Barbero, Consigliere regionale del Piemonte.

Tra i relatori ci sarà anche il dott. Luciano Tarditi, magistrato, avvocato e funzionario al Ministero dell’Interno, è stato GIP ad Alba, presidente f.f. del Tribunale di Alba e reggente delle Procure di Alba, Saluzzo e Tortona. Sostituto procuratore ad Asti fino al 2021, è andato in quiescenza come consigliere di Cassazione; ha operato anche in DDA Torino e come consulente del Ministero dell’Ambiente e della Commissione d’inchiesta sui rifiuti.

Pietro Danna, referente Comitato Cittadini per il Sì “... a poco meno di un mese dal referendum sulla separazione delle carriere è fondamentale continuare a spiegare ai cittadini le ragioni del Sì, anche alla luce della tanta disinformazione alla quale ogni giorno assistiamo da parte di alcuni sostenitori del No. Per questo motivo ringrazio la associazione Panta Rei per aver voluto unire le forze con il nostro Comitato Cittadini per il Sì e con il Comitato Giustizia Si: tutti insieme, al di là delle singole e legittime appartenenze politiche di ognuno, lavoriamo al fine di portare più cittadini possibili a votare informati e consapevoli dell’importanza di questa riforma, che ritengo fondamentale per garantire una giustizia giusta e in linea con lo spirito della nostra Costituzione.

Ci vediamo a Cuneo sabato 28 Febbraio, alle ore 17.00, e poi a Mondovì la sera del 6 marzo”.

Francesco Hellmann, referente regionale del Comitato Giustizia Si, precisa che "... il tutto nasce dal partito liberaldemocratico di cui sono tesoriere nazionale. Siamo grati dell’invito di Panta Rei anche per poter spiegare come la riforma costituzionale non sia una prova contro il governo ma invece una occasione per operare una riforma del sistema costituzionale che attendiamo almeno dal 1988 dai tempi della riforma Vassalli".