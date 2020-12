Cordoglio a Boves per la morte di Alberto Chiapasco, ucciso dal covid a 56 anni

Dopo oltre un mese di lotta contro il virus, che aveva aggredito lui e famiglia, Alberto Chiapasco è morto all'età di 56 anni, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 dicembre. Abitava a Boves, dove era molto conosciuto.

Le sue condizioni, sempre difficili, si erano aggravate nelle ultime ore. Con ogni attenzione, ma vanamente, è stato seguito nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Carle di Cuneo. A inizio novembre aveva postato una foto sul suo profilo Facebook in cui aveva un respiratore e scriveva, per sdrammatizzare: "Qui è uno sballo".

Alberto era appassionato di orologeria, il suo mestiere all’Alpitour prima, all’IBM dopo. Era figlio di Giulio Chiapasco, un maestro molto noto e conosciuto a Boves, persona di grande cultura.

Il sindaco Maurizio Paoletti esprime il cordoglio dell'amministrazione per questa ennesima perdita per la comunità di Boves. "Conoscevo bene il padre, Alberto meno. Ma non posso che essere addolorato per la morte di questo mio concittadino, anche lui portato via dal covid. Era giovane e forte, ennesima dimostrazione di come il virus non risparmi nessuno. Sono giorni di grande dolore in paese, perché stiamo contando tanti decessi. I dati di questo 2020 sono davvero tristi, con un saldo negativo tra nascite e morti di una ventina di persone, segno di un anno drammatico".

Alberto lascia la moglie Gilda, i figli Giulia ed Andrea, l’adorata nipotina Alice, i fratelli Maurizio, Laura ed Erika, con le rispettive famiglie. Si stanno fissando le esequie.