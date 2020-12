A Trinità gli alunni della Primaria hanno approfittato delle tantissime finestre per realizzare un presepe artistico

Una trovata originale quella attuata dagli alunni della Scuola Primaria di Trinità per addobbare in stile natalizio la facciata ottocentesca dell’edificio.

L’iniziativa ha visto coinvolte tutte le classi, dalla prima alla quinta, nella realizzazione di un unico grande presepe.

“Gli insegnanti hanno proposto a tutte le classi la realizzazione dei vari personaggi ed elementi del presepe - comunica l’insegnante Claudio Daniele - con delle semplici sagome di cartone che ogni alunno ha disegnato, ritagliato, colorato e decorato con brillanti glitter”.



Così le opere dei bambini, nella settimana dell’immacolata, sono state applicate sui vetri delle numeroso finestre e direzionate verso l’ingresso principale della scuola. Sul portone principale della stessa invece è stata collocata la scena della natività.



“Questo è un tentativo come un altro di far vivere ai bambini il vero significato del Natale che, nonostante il buio e la disperazione della Pandemia che stiamo attraversando, è sempre di più la festa della vita e della luce. Vuole essere anche un modo semplice ma di effetto, per augurare a tutti un Natale di gioia e di speranza” conclude Daniele.