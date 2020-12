Volley maschile A2: BAM Acqua S.Bernardo piega Brescia al tie-break

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo supera al tie-break la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia nella decima di campionato. Quarta vittoria di fila per Pistolesi e compagni che continuano a crescere e macinare gioco, nonostante qualche black out ancora esistente.

Serniotti parte con Pistolesi al palleggio, Wagner opposto, Codarin e Sighinolfi al centro, Preti e Galaverna schiacciatori, Catania libero. Zambonardi schiera Tiberti in regia, Bisi opposto, Candeli ed Esposito centrali, Galliani e Cisolla schiacciatori, Franzoni libero.

La partenza sorride a Cuneo: 8-2, con Pistolesi bravo ad assistere tutti gli attaccanti. Il divario cresce fino all'11-4 poi arriva la reazione di Brescia: 11-8. Muro di Codarin, 14-10. Ma gli ospiti non si scompongono e restano in scia (bene Galliani): 14-13. Punto importante di Galaverna, 19-15: +4 conservato dai colpi vincenti di Wagner (20-16) e Preti (22-18). Punteggio finale 25-22, BAM Acqua S.Bernardo avanti di un set.

Wagner rompe l'iniziale equilibrio del secondo parziale: 11-8. Preti è in serata, 16-12. I padroni di casa abbozzano la fuga con l'ace di Galaverna: 18-12: Zambonardi chiama time-out. L'Atlantide Brescia rosicchia qualcosa: ace di Tiberti per il 18-15. Bisi completa la rimonta: 21-21. Si gioca punto a punto fino alla fine: la spunta Brescia (trascinata dall'esperto Cisolla) 26-24 approfittando di un calo degli avversari, 1-1 al Pala UBI Banca.

La squadra di Serniotti riparte con intenzioni bellicose: 5-2 con due ace consecutivi di Codarin. Un'altra battuta vincente, questa volta di Wagner, porta Cuneo sul +4 (10-6). Cisolla e Galliani salgono di livello e gli ospiti impattano: 12-12. Partita godibile, nuovo ace di Wagner e 18-15. Pregevole giocata di Preti, 19-15 ma gli ospiti dimezzano prontamente lo svantaggio: 19-17. Tre muri consecutivi di Cuneo lo ristabiliscono, portandolo addirittura a +5: 22-17. Di Pistolesi (ace) l'ultimo punto: 25-19, 2-1.

Stallo ad oltranza nel quarto set (12-12). Primo break per la squadra di casa, 14-12. I ragazzi di Zambonardi non mollano ma Preti chiude una splendida azione, iniziata con un salvataggio miracoloso: 19-16. Importantissimo muro di Bonola, 20-16 ma il finale è tutto bresciano. Cisolla c'è sempre e si fa sentire (20-18) poi Bisi porta i suoi ad una sola lunghezza: 21-20. Ancora Cisolla, con un ace, fa 21-21 ed un attacco out di Wagner segna il sorpasso: 21-22. Termina 22-25, si va al tie-break.

Galaverna inizia alla grande il parziale decisivo, BAM Acqua S.Bernardo +3 (7-4). Sighinolfi alza il muro e piazza un altro mattoncino, 8-4. Brescia, però, non muore mai: ace di Galliani, 9-7. Cuneo conserva la necessaria concentrazione nel momento clou: grande attacco di Wagner, 12-8. Servizio vincente dell'opposto brasiliano, 13-8. Finisce 15-9: 3-2 ed altri altri due punti in cascina, non senza soffrire, per Cuneo che raggiunge quota 16. Alessandro Preti MVP. Ora due trasferte: il recupero con Cantù e l'atteso derby in casa di Mondovì.