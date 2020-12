Chiude lo storico bar dell'Olmo di Roccaforte Mondovì. I titolari Vanna e Beppe vanno in pensione

Dopo 25 anni di attività, Vanna e Beppe, storici proprietari del Bar dell'Olmo di Roccaforte Mondovì, vanno in pensione.

Chiude sul finire di questo difficile 2020 uno degli esercizi storici del paese che animava il centro.

Vanna e Beppe avevano rilevato la società in piazza delle Repubblica e per molti il loro bar era rimasto "i sociu". Un ambiente familiare dove venivano accolti tutti i clienti: quelli storici, gli sportivi, i vacanzieri e soprattutto molte famiglie.

"In questo anno segnato dall'emergenza sanitaria abbiamo imparato cosa significa 'staccare' dal lavoro" - spiega Vanna, contattata telefonicamente - "Le chiusure forzate ci hanno costretti a stare a casa. Nel corso di questi anni le nostre giornate le abbiamo trascorsa dietro al bancone del locale. Ancora mi fa strano pensare di essere in pensione. Ringraziamo tutti i clienti per la fiducia che ci hanno dato, chiudiamo questo capitolo della nostra vita con grande soddisfazione".

Sui social, intanto, gli affezionati del bar dell'Olmo condividono messaggi e aneddoti sul locale che ha contribuito a fare un pezzo di storia di Roccaforte, grazie ai panini di Beppe e ai gelati di Simone.

"Abbiamo lavorato sempre con passione questo è il segreto ed è soprattutto quello che ci vuole per gestire un'attività: per i clienti a volte diventi un confidente, una valvola di sfogo, un amico. Non scorderemo mai i loro occhi e speriamo di aver lasciato a tutti loro un bel ricordo".

Al momento, complice anche il difficile periodo, nessuno ha ancora rilevato l'attività, chi fosse interessato può prendere contatto con i titolari.

Anche il sindaco di Roccaforte Mondovì, Paolo Bongiovanni dedica loro un saluto: "Bar dell'Olmo, per molti i “Sociu”. Dopo anni di interminabile lavoro, Vanna e Beppe vanno in pensione. Con loro termina un pezzo di storia di Roccaforte e di tutti noi. Grazie per il servizio che avete fatto e....per i buonissimi gelati di Simone! Buona pensione!"