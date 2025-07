Sciopero Trenitalia: 23 ore di stop per il personale mobile in Piemonte e Valle d’Aosta

È stato indetto uno sciopero di 23 ore che coinvolgerà il personale mobile della Direzione Business Regionale Piemonte e Valle d’Aosta di Trenitalia. La protesta, proclamata dalla Segreteria regionale dell’organizzazione sindacale ORSA, prenderà il via alle ore 3:00 di domenica 20 luglio e si concluderà alle ore 2:00 di lunedì 21 luglio.

Durante la fascia oraria indicata, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni nella circolazione dei treni regionali, con possibili ripercussioni anche sui collegamenti ferroviari verso le regioni limitrofe. Lo sciopero coinvolge in particolare macchinisti e capitreno, figure fondamentali per il regolare svolgimento del servizio.

Trenitalia ha fatto sapere che saranno garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico. Tuttavia, si consiglia ai viaggiatori di informarsi prima di mettersi in viaggio consultando il sito ufficiale dell’azienda o i canali di infomobilità.