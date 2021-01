Per il terzo anno Bene Banca ottiene quattro stelle su cinque dalla rivista Altroconsumo

Bene Banca conferma anche per il 2020 il lusinghiero punteggio dalla rivista Altroconsumo, posizionandosi come seconda BCC piemontese per solidità e sicurezza.

Questo risultato viene ormai conseguito da un triennio e testimonia la forza e dinamicità dell'Istituto Benese. "Il 2020 è stato un anno molto complesso - ha commentato il Direttore Generale Simone Barra -: l'emergenza sanitaria ed il contesto economico ci hanno portato ad affrontare nuove sfide. Siamo riusciti ad essere vicini ai nostri clienti non chiudendo mai, neppure per un giorno, le nostre filiali. Abbiamo fatto consulenza e rassicurato soci e clienti. Questa presenza costante ci ha premiati: le masse sono cresciute del 6% ed i clienti del 5%.

Abbiamo erogato sui nostri territori quasi 120 mln di euro a 2700 clienti con una crescita di quasi il 30%. "Infine - ha concluso il Direttore - abbiamo continuato nel ricambio generazionale assumendo giovani bravi e motivati e perseguendo la logica di valorizzare le forze dei nostri territori".

"Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento - ha commentato il Presidente di Bene Banca, Avv. Elia Dogliani -: il giudizio della rivista Altroconsumo, che conferma le quattro stelle (su un massimo di cinque), premia l’abnegazione, la coesione e la voglia di migliorarsi sempre che caratterizzano la nostra Banca.

Abbiamo perseguito il rafforzamento patrimoniale dell’Istituto e, al contempo, sostenuto in modo crescente i nostri territori, finanziando l'economia in un contesto economico duramente colpito dalla emergenza pandemica.

Continueremo a farlo, sempre, in coerenza con i nostri valori e con la nostra storia. Proprio la nostra identità ci porta a guardare al futuro con fiducia e consapevolezza del nostro ruolo ".