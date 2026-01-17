Un precursore "AlcoBlow" per i Carabinieri della stazione di Costigliole Saluzzo

Nell’alveo dell’indispensabile collaborazione tra le Istituzioni presenti sul territorio un ulteriore importante tassello è stato posto nel quadro della prevenzione della guida in stato di ebbrezza.
I sindaci di Piasco, Rossana e Costigliole Saluzzo, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, hanno voluto consegnare, in comodato d’uso gratuito alla stazione Carabinieri di Costigliole Saluzzo, giurisdizionalmente competente sui tre Comuni, un precursore per il rilevamento dello stato di ebbrezza.
L’apparato risulterà utile ad un primo screening durante gli accertamenti su strada operati dai Carabinieri che continuano nella costante opera di prevenzione e controllo del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, ancora una delle principali cause di gravi incidenti stradali, al fine di innalzare il livello di sicurezza delle vie di comunicazione per tutti gli utenti.