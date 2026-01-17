Alta Langa, controlli stradali in aumento: più veicoli senza assicurazione e revisioni irregolari

Nel corso del 2025 l’attività della Polizia municipale dell’Unione Montana Alta Langa ha restituito un quadro articolato e, per molti aspetti, significativo sullo stato della sicurezza stradale e del rispetto delle norme nei 38 Comuni del territorio. I numeri complessivi parlano di 2.438 verbali per violazioni al Codice della strada, un dato che, letto nel contesto di un’area vasta e a bassa densità abitativa, assume un peso tutt’altro che marginale.

A colpire in modo particolare è il capitolo legato alla scopertura assicurativa: nel corso dell’anno sono stati individuati 30 veicoli privi di assicurazione, con conseguente sequestro. Un dato che il comandante Davide Detoma definisce rilevante proprio in relazione alla dimensione dell’Alta Langa, dove la circolazione è meno intensa rispetto ai centri urbani ma non per questo meno esposta a comportamenti irregolari. Accanto a questo, emergono anche 190 verbali per mancata revisione, un numero elevato che segnala una diffusa sottovalutazione degli obblighi di manutenzione e controllo dei veicoli.

Non meno significativo il fronte della sicurezza alla guida. Le violazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sono state 80, mentre 16 verbali hanno riguardato situazioni di guida pericolosa, comprensive dell’uso del cellulare e della guida senza dispositivi correttivi. Particolarmente delicato il dato relativo alla velocità: le 45 segnalazioni per sospensione della patente indicano superamenti dei limiti superiori ai 40 km/h rispetto al consentito, soglie che – come sottolineato dal comando – corrispondono a velocità estremamente elevate sulle strade collinari del territorio, con rischi evidenti per l’incolumità propria e altrui.

Sul piano amministrativo, l’attività del Corpo ha incluso anche 177 notifiche eseguite per conto dell’Unione Montana Alta Langa e 100 accertamenti di residenza, a conferma di un ruolo che va oltre la sola vigilanza stradale. In calo, rispetto agli anni precedenti, i verbali per abbandono dei rifiuti, che si attestano a 10 casi.

L’organizzazione del servizio, nonostante un organico limitato, ha garantito una presenza costante sul territorio. Durante il periodo estivo è proseguito il progetto “Estate Sicura”, con pattuglie aggiuntive nei fine settimana e nei giorni festivi, da Pasqua fino a metà novembre. Dal 12 giugno 2025, a seguito delle modifiche normative che hanno di fatto sospeso l’utilizzo degli autovelox fissi e dei dissuasori di velocità, l’attività si è riorientata verso controlli dinamici, basati su posti mobili, palette e sistemi di lettura targhe. Un cambio di approccio che ha inciso direttamente sull’emersione di violazioni legate a assicurazioni e revisioni, intercettate proprio grazie all’uso del Targa System.

A tracciare una sintesi dell’anno è lo stesso comandante Detoma, che sottolinea come “questi numeri vadano letti tenendo conto delle dimensioni e delle risorse del territorio: con poche pattuglie e un’area molto estesa, riuscire a garantire una presenza quotidiana, tra mattino, pomeriggio e sera, è già un risultato importante. I dati su assicurazioni, revisioni e velocità ci dicono che il controllo resta necessario e che l’attenzione non può calare. Il passaggio ai controlli dinamici ci ha obbligati a cambiare metodo, ma ci ha anche permesso di intercettare irregolarità diffuse che incidono direttamente sulla sicurezza di tutti”.

Un bilancio che, al di là delle cifre, restituisce l’immagine di un’attività capillare e in continua evoluzione, chiamata a confrontarsi con vincoli normativi, carenza di organico e un territorio complesso, ma anche con la responsabilità quotidiana di presidiare la sicurezza di chi vive e attraversa l’Alta Langa.