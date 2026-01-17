Alba: il sindaco in visita al neo centenario Carlo Dellatorre

Una visita speciale quella che il sindaco Alberto Gatto ha voluto dedicare a Carlo Dellatorre, neo centenario albese che il 15 gennaio 2026 ha raggiunto l’importante traguardo dei cento anni.

Carlo Dellatorre, nato ad Alberto della Torre il 15 gennaio 1926, si è sposato nel 1960 ad Alba con Mariuccia Borgogno, originaria di La Morra.

Entrato nella Polizia di Stato, ha prestato servizio per molti anni in diverse città italiane. Durante la sua carriera si è distinto anche per il coraggio e la dedizione dimostrati in occasione della drammatica alluvione nel Polesine, intervento per il quale ha ricevuto una medaglia. I figli Edoardo e Adriano sono nati a Savona, comune in cui Dellatorre ha lavorato a lungo al centralino del 113.

Rientrato definitivamente ad Alba, ha continuato a lavorare come sorvegliante presso l’azienda Miroglio e successivamente ha prestato servizio per oltre vent’anni in Asava, confermando anche dopo il pensionamento il suo spirito attivo e collaborativo.

Durante la visita, il sindaco ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, sottolineando il valore di una vita spesa al servizio degli altri.

«Carlo Dellatorre rappresenta un esempio autentico di dedizione, impegno e senso civico che hanno caratterizzato tutta la sua lunga vita – ha dichiarato il sindaco Alberto Gatto –. È stato un onore poterlo festeggiare personalmente, insieme alla moglie Mariuccia e a tutta la sua famiglia, condividendo un traguardo così importante e carico di significato».







