Monastero di Vasco in tv per raccontare la leggenda di 'Gian Pe Tadè' (VIDEO)

"Siccome quest'anno non siamo riusciti ad organizzare nessuna attività per colpa delle restrizioni per il covid, abbiamo pensato di contattare Striscia per realizzare questo servizio." - spiega Andrea Musso, presidente della Pro loco - "Abbiamo coinvolto Domenico, che ringraziamo di cuore per la sua disponibilità, poiché la leggenda di Gian Pe Tadè è narrata nel suo bellissimo libro "Odino del Monastero".