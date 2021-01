IIS Giolitti Bellisario, una scelta per il tuo futuro!

Chi sceglie l'IIS Giolitti Bellisario decide di non precludersi nulla.

La nostra scuola offre, infatti, un'ampia gamma di corsi professionali e tecnici che guardano al futuro e puntano su quei settori di eccellenza legati al "Made in Italy" di cui il nostro Paese ha sempre bisogno. Ogni nostro studente può intraprendere una carriera professionale già da subito, ma può altresì proseguire la sua attività di studio in tutti i corsi universitari, ITS o IFTS.