Grande partecipazione al corso di autodifesa organizzato da Bisalta Vita: un gesto importante di sensibilizzazione su un tema delicato ed estremamente attuale

Si è svolto con grande partecipazione ed interesse il corso di autodifesa promosso da Bisalta Vita il 9 marzo presso l’ex Bocciofila di Roccavione – Via Timo Aime 2 Bis dalle ore 20.30 alle 22.00.

L’evento dal titolo “DIFENDI LA TUA LIBERTA’: IMPARA A PROGETTERTI!” è stato patrocinato dal Comune di Roccavione, in collaborazione con l’Associazione “Incontri in Vetrina” e KMA.

L’iniziativa ha registrato una presenza significativa di partecipanti, confermando quanto il tema della sicurezza personale sia oggi sentito e importante per il territorio.

E’ stata un’ottima occasione di sensibilizzazione su un argomento delicato: la prevenzione e la gestione delle situazioni di rischio nella vita quotidiana.

Durante l’incontro i partecipanti hanno potuto apprendere da istruttori professionisti dell’Associazione KMA, tecniche pratiche di autodifesa, accompagnate da spiegazioni su come riconoscere potenziali situazioni di pericolo e su come reagire in modo consapevole.

Il corso ha posto particolare attenzione all’importanza della prevenzione, della fiducia in sé stessi e della capacità di mantenere lucidità nei momenti critici. Attraverso esercitazioni guidate e momenti di confronto, i presenti hanno potuto acquisire strumenti utili per affrontare con maggior sicurezza eventuali situazioni di difficoltà.

Eventi come questi dimostrano quanto sia importante creare spazi di informazione e formazione per rafforzare il senso di sicurezza e la consapevolezza all’interno della comunità.

“Con questa proposta, interviene il Presidente di Bisalta Vita Michele Baudino- Bisalta Vita e Banca di Boves hanno voluto dare un segnale concreto e necessario in un mese significativo per la donna: l’obiettivo principale è stato fornire strumenti pratici per reagire in modo efficace, creando consapevolezza, cultura e conoscenza”.