Come scaricare video da YouTube sul telefono Android

Puoi scaricare i video usando l'app ufficiale di YouTube se hai un abbonamento Premium. Nell'app di YouTube, trovi il video che vuoi scaricare, tocca Scarica e scegli un'opzione di qualità, come 720p o 360p.

Se non hai un abbonamento a YouTube Premium, puoi usare un'app di terze parti come MP3Studio.

A differenza della normale app di YouTube che mostra il pulsante download from YouTube to Android sui video selezionati e ti spinge ad abbonarti a YouTube Premium, MP3Studio non è paralizzato da tali restrizioni. Le persone possono utilizzare l'app per scaricare video con facilità.

MP3Studio è un potente e uno dei migliori scaricatori di video di YouTube per Android. È possibile scegliere tra vari siti per scaricare i video, come YouTube, Facebook, Instagram, ecc.

Permette il download di video in diversi formati. Puoi scegliere la qualità che preferisci dall'interno dell'app. L'app è personalizzabile e viene fornita con un'interfaccia utente impressionante. Offre una maggiore velocità di download rispetto a molte altre app che non sono sicure e che potrebbero portare virus o malware nel vostro telefono.

Scaricare i video di YouTube su MP3Studio

Aprire YouTube sull'app.

Cerca il video.

Scegli il formato video.

Nel pop-up, modifica il nome del file e la posizione del download.

Tocca su Start Download.

MP3Studio offre la possibilità di scegliere la qualità e il formato del file del video prima di scaricarlo. I video scaricati vengono memorizzati automaticamente nella memoria del telefono.

È possibile scegliere di scaricare i video di Youtube anche in formato MP3, ma richiede un'applicazione aggiuntiva per convertire i video in MP3. Nel complesso, MP3Studio è un ottimo downloader video per Android.

Non appena selezioni il video, l'app ti porta alla scheda Formato dove puoi scegliere il formato video. L'anteprima del video non è disponibile su questo video downloader per i video di YouTube. Una volta scelto il formato, è possibile vedere lo stato del download sulla Dashboard.

L'app ha più opzioni di tema. Oltre a questo, l'applicazione per Android consente anche di estrarre l'audio dai video di YouTube. Oltre a questo, l'applicazione per Android consente anche di estrarre l'audio dai video di YouTube.

Una app sicura per il vostro smartphone

Inoltre, un downloader YouTube sicuro dovrebbe naturalmente essere affidabile e non contenere malware, non volete davvero che i vostri dispositivi ne paghino il prezzo. Hai bisogno di qualcosa di semplice, con un'interfaccia utente pulita che renderà facile prendere i tuoi video con un clic di un pulsante o un tocco sul tuo telefono.

Vorrai anche la possibilità di scaricare intere playlist per tutti i momenti della tua giornata in cui non hai collegamento internet o la possibilità di spulciare i vari canali Youtube per sentire le canzoni che più ti piacciono. Con MP3Studio questo è possibile. Potrete scaricare una marea di mp3 o mp4 nel vostro smartphone e creare delle playlist adatte per essere ascoltate durante il vostro lavoro, un lungo viaggio o per i vostri momenti di relax lontani dal computer.