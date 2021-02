Cioccolato fondente, vegano per natura

Vegetariani, crudisti e vegani spesso chiedono se possano consumare il cioccolato, di cui sono golosi.

La risposta è affermativa sebbene trovare un prodotto che non contenga anche qualche sostanza di origine animale non sia un’impresa facile. È necessario controllare la lista degli ingredienti per escludere la presenza di latte in polvere e sarebbe bene che non ci fosse olio di palma, sotto processo da alcuni anni anche se è di origine vegetale.

Naturalmente parliamo di cioccolato fondente, che è naturalmente vegano in quanto prodotto con zucchero, cacao, burro di cacao e aromi. Il burro di cacao è la parte grassa delle fave di cacao, quindi è vegetale. A volte si impiega come emulsionante la lecitina di soia, che disturba i “puristi”, anche se è un prodotto naturale e buono.

Un buon cioccolato vegano deve avere una percentuale di cacao superiore al 65% e che non contenere zuccheri aggiunti.

La scelta vegana è filosofica ed etica in quanto si propone di non causare sofferenza in altri esseri viventi, ma richiede un'attenta supervisione medica in grado di prevenire o colmare eventuali carenze alimentari anche attraverso l'uso di integratori specifici.

Il cioccolato fondente non è proibito ai vegani ed ha tante proprietà e benefici che lo rendono un alimento unico: ha effetti benefici sull'apparato cardiovascolare, sul cuore, sulle arterie e sull'umore, ha un ottimo potere antiossidante per la presenza dei flavonoidi, agisce sull’umore alzando i livelli di serotonina, contiene vitamine del gruppo B (soprattutto la B 12 fondamentale per i vegetariani), ferro e magnesio.





Per concludere suggerisco una ricetta molto semplice, la crema al cioccolato vegana, che si prepara in dieci minuti e può essere usata per farcire i dolci che amiamo preparare, dalle torte ai bignè.

Ingredienti

100 g di cioccolato fondente

500 ml di latte di soia

60 g di amido di mais (maizena)

20 g di zucchero di canna

Preparazione

Mescolare in un tegamino maizena e zucchero, unendo gradatamente il latte, facendo attenzione a non formare grumi.

Mettere sul fuoco, aggiungere il cioccolato fondente spezzettato e farlo sciogliere lentamente. Cuocere per un paio di minuti sempre mescolando con cura.



La crema è pronta all’uso e i dolci che farciremo con essa saranno un successo assicurato.