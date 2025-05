Rose al cioccolato per la mamma

Maggio, un mese che seduce con la sua esplosione di colori e profumi, dedicato agli affetti più profondi. Fin dall’antichità la mamma è stata celebrata con cerimoniali diversi che onoravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera.

Si festeggia in moltissimi paesi del mondo, con modalità diverse, per ringraziare le mamme di tutto quello che continuamente fanno per i figli. Quale regalo è migliore del cioccolato per celebrare la Festa della Mamma ed esprimere tutto l’amore che nutriamo per lei? Le rose forse.

Una bella idea potrebbe essere allora un bouquet di rose rosse e una scatola di cioccolatini di ottima qualità e dalla dolcezza avvolgente. Il massimo sarebbero le rose al cioccolato. Uno splendido regalo profumato che sorprenderà e punterà dritto al cuore della mamma.

Si possono trovare già pronte in pasticceria o preparare in casa in modo rapido e semplice: una delizia per il palato, una gioia per gli occhi, un dessert carico di significati simbolici, creato con le nostre mani, il che aggiungerà valore al regalo.

La ricetta è davvero molto facile.

Ingredienti per 15 roselline: 300 g di cioccolato fondente, 60 g di burro, 15 noccioline tostate.

Preparazione: Fondere il cioccolato a bagnomaria. Unirlo, lontano dai fornelli, al burro freddo ridotto a pezzetti. Versare il composto negli stampini in silicone a forma di rose, che si possono acquistare nei negozi specializzati ma anche online. Mettere al centro di ogni rosa una nocciola tostata. Far riposare in frigo per almeno 4 ore. Sistemare, infine le rose in un vassoio di portata. Decorare ogni rosa con foglie in pasta di zucchero (anche queste facili da reperire o da preparare in casa).

Buona Festa della Mamma e buona cioccolata!