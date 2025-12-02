Un Natale che vale, un Natale solidale

Persecuzioni e guerre non fermano il Natale, una Luce che si è accesa nella storia da quando un Bambino, nato in uno sperduto villaggio della periferia dell'Impero Romano, ha portato sulla terra messaggi di salvezza.

Non facciamo spegnere questa luce, prepariamoci a vivere una festa autentica, come uomini e donne di buona volontà che credono nella pace, nella giustizia, nella solidarietà, mettendo al bando il consumismo sfrenato dei regali che svuotano cuore e portafogli. Proviamo a pensare al Natale con un altro spirito.

In tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo si impone un consumo critico e responsabile, che diventa uno stile di vita improntato alla sobrietà. Un Natale sobrio non vuole dire infelice.

Accogliamo tutto ciò che profuma di festa e di buono, mescoliamoci alla folla nei mercatini di Natale, creiamo intorno a noi un’atmosfera calda e serena, attenti alle esigenze di chi ci è vicino, ma anche di chi vive in situazioni di fragilità, dall’infanzia maltrattata, ai malati gravi, a chi vive in zone di guerra. È il momento di dare un contributo concreto, di sostenere qualche progetto di solidarietà, da quelli in difesa dell’ambiente ai programmi di ricerca e di assistenza.

Vi sono un’infinita serie di idee regalo e di cesti solidali, che soddisfano ogni nostra esigenza, dove accanto al caffè, al the e a tante altre delizie non manca mai il cioccolato, declinato in tutti i gusti, con straordinari bouquet di aromi, e in tutte le forme dalle statuine per il presepe ai decori per l’albero, dalle tavolette alle praline... Regalare questo cioccolato è un messaggio buono, in armonia con lo spirito del Natale, perché contribuisce alla costruzione di un’economia più giusta in condizioni ambientali sostenibili.

Il cioccolato equo-solidale è davvero buono in tutti i sensi, soddisfa il palato e racconta di altre società e culture, di speranze e di futuro. E non dimentichiamo che il cioccolato, toccasana in ogni stagione per le sue proprietà nutritive, in inverno ci aiuta a vincere il freddo fa bene al cuore e regala sempre un sorriso…

Buon Natale a tutti, che sia sereno e veramente buono!