Prese a bastonate la sua cagnolina, uccidendola: dovrà svolgere 6 mesi di lavori di pubblica utilità

Era stato identificato e denunciato per aver ucciso la sua cagnetta meticcia, che a seguito dei numerosi colpi ricevuti con un bastone non ce l’ha fatta. È successo in un comune della Valle Varaita, nel marzo 2019.

L’uomo, originario di Saluzzo, a processo al Tribunale di Cuneo con l’accusa di ‘uccisione di animali’ aggravata 'dall’aver agito per motivi futili e abbietti', nel colpire ripetutamente la cagnolina, le aveva inflitto lesioni traumatiche multiple e una frattura della scatola cranica. Per l’imputato, il suo difensore aveva richiesto al giudice una messa alla prova.

“Non lo farò mai più. Mi sono reso conto di quello che ho fatto” queste le parole del saluzzese che, ammesso dal Giudice al programma che prevede lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità per la durata di 6 mesi, dovrà versare 150euro ad un ente per la tutela di animali.