Castagnito, arrestato 28enne sorpreso a bordo di un’auto con 24 grammi di crack

Nella notte dello 18 febbraio, i militari della Compagnia di Alba hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto ventottenne nato in Gambia ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo si trovava in località Baraccone di Castagnito a bordo di un’autovettura in compagnia di un amico quando è incappato in un controllo effettuato dai militari della Stazione Carabinieri di Govone.
Durante le fasi di identificazione gli occupanti del veicolo hanno mostrato evidente agitazione, motivo per cui si procedeva a perquisizione personale e veicolare rinvenendo 33 involucri in cellophane termosaldato contenenti sostanza stupefacente del tipo crack per un peso complessivo di 24,52 grammi, oltre che a 80 euro in contanti.
La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire un’ulteriore dose di crack e 0,29 grammi di hashish. La sostanza stupefacente e il denaro venivano sottoposti a sequestro.
All’arrestato, con a carico numerosi precedenti commessi nel territorio albese, al termine dell’udienza direttissima, veniva applicata la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Cuneo.