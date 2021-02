Tempo mite sul Piemonte e qualche pioggia in Liguria

Le correnti fresche nord-occidentali che ci stanno interessando, si apprestano a salutarci . Al loro posto arriverà un flusso di aria mite e umida da Sud che poterà qualche pioggia su Liguria, nebbie sui bassi piani e temperature primaverili , con 16° C previsti al mare

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 1 a giovedì 4

Cielo irregolarmente nuvoloso con piogge più organizzate mercoledì su Liguria di ponente, sparse occasionali

Termometro in rialzo come minime in pianura intorno 2- 5°C e massime 6-10°C. Al mare termometro con minime sulle coste intorno 8- 10°C e massime 10-16°C

Venti deboli da Sud Ovest in pianura in rotazione a Ovest da mercoledì

Venti moderati Nord Ovest sulle coste in rotazione a Sud da mercoledì

Da venerdì 5 Febbraio

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibile peggioramento nel weekend

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/605-Stagionali_febbraio_2021.html