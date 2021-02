Scrittorincittà celebra i martiri del Giorno del Ricordo con l'intervista a Raoul Pupo

È un periodo lungo quello che si ricorda nella celebrazione del Giorno del Ricordo, così come diversi sono i fenomeni al centro di questa ricorrenza. Si parte con gli infoibamenti, un'espressione in cui è forte la tendenza a semplificare e all'uso pubblico della storia. Si indicano le stragi avvenute a ondate nell'autunno '43 e nella primavera/estate del '45. Si ricorda poi l'esodo, un fenomeno lungo cominciato con lo sfollamento di Zara nel 1943 e concluso nel 1956. Vi sono poi le altre vicende del confine orientale, per cui si va indietro all'occupazione italiana della ex Jugoslavia. Complessivamente nel Giorno del Ricordo si commemora il collasso dell'italianità adriatica, di un intero gruppo nazionale, che per il novanta per cento decise d'emigrare.

Ne parliamo con lo Storico Raoul Pupo (tra gli autori di Calendario civile, Donzelli), studioso da decenni della storia della frontiera adriatica ed autore di diversi libri sul tema. Lo intervista Paolo Giaccone.