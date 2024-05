"Regala un sorriso con la nocciola": duemila assaggi solidali ad Alba

Si è chiusa domenica 5 maggio con oltre duemila assaggi di nocciole che hanno impegnato e divertito i tantissimi visitatori di Vinum l'avventura albese della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa dedicata alla promozione e alla solidarietà che ha permesso anche quest'anno di raccogliere fondi per il dipartimento materno infantile dell'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Alba Bra.

Per il terzo anno consecutivo il sodalizio cortemiliese presieduto dal gran maestro Ginetto Pellerino ha partecipato all’evento “Regala un Sorriso, Curiamo i nostri bambini a km zero” che ha l’obiettivo di comprare macchinari presenti solo nei grandi centri per poter curare i bambini vicino a casa, avanzando a loro e alle famiglie stress e spese di trasporto.

"Il sogno di quest’anno – spiega Carmelo Franceschini, confratello della nocciola e organizzatore dell’evento – è di regalare all’ospedale di Verduno un ecografo con sonde per cuore e organi interni dei giovani pazienti, in aggiunta al macchinario per respirare donato due anni fa, e di poter assicurare la presenza di un luminare che insegni le tecniche di utilizzo di questi macchinari".

I paludati cortemiliesi hanno riproposto ai tanti visitatori di Vinum il test sensoriale per scoprire le qualità organolettiche della nocciola più buona del mondo, la Tonda Gentile delle Langhe, messa a confronto con altre importanti produzioni nazionali e estere.

"Quest’anno – sottolinea il gran maestro Ginetto Pellerino – abbiamo confrontato la nostra nocciola con i cultivar della Turchia, dell’Azerbaijan, dell’Oregon e con la mortarella campana. Una sfida non semplice da vincere perché ogni prodotto è stato selezionato per esprimere il meglio delle proprie qualità. L’aroma, la persistenza all’olfatto, l’omogeneità della forma a tre lobi della Piemonte, unite a un gusto più delicato sono le caratteristiche che molti ma non tutti hanno saputo cogliere in un gioco che piace sempre e che suscita molto interesse"

Aggiunge: "L'appuntamento è ora con le partite del cuore di Cortemilia e Alba San Cassiano con cui cercheremo di raccogliere altri fondi e regalare un sorriso con le nocciole del cuore".

La Confraternita della Nocciola ha fissato le date del Premio Fautor Langae Nocciola d’Oro che verrà consegnato domenica 25 agosto, giornata conclusiva della 70a Fiera nazionale della Nocciola di Cortemilia, e della sua festa annuale, la Dieta, che si terrà a Serralunga d’Alba domenica 15 settembre.