Bimba adescata a scuola? Solo un falso allarme

Momenti di panico ieri a Savigliano per quella che sembrava un adescamento di minore, ma che si è poi rivelato un falso allarme.

Nella mattinata una bambina che frequenta le scuole elementari di via Roma, ha attraversato le strisce pedonali quando stava sopraggiungendo una macchina a elevata velocità. Una donna di origine straniera assistendo a quella che poteva essere una tragedia si è posta sulle strisce e ha fatto segno alla macchina di rallentare, dicendo in inglese alla bambina di spostarsi, la quale non comprendendo quello che la signora le stava dicendo è scappata all’interno della scuola spaventata e ha raccontato alle maestre di essere stata avvicinata da una sconosciuta.

La donna da poco tempo in Italia e che parla solamente inglese, ha poi chiesto a un Vigile Urbano indicazioni per recarsi al corso di italiano e di cucina che frequenta al Cnos-Fap.

Nel frattempo, tuttavia dalla scuola è subito scattato l’allarme con segnalazione alle forze dell’ordine dell’ordine. Allarme segnalato anche alle altre scuole del territorio, da Racconigi a Moretta.

I Carabinieri una volta rintracciata la donna all’uscita da scuola si sono fatti raccontare l’accaduto, confermato anche dal Vigile Urbano.

In caserma, sia la donna che la bambina si sono chiarite, ponendo fine all’incresciosa vicenda.

Un “qui pro quo” che ha generato non poche preoccupazioni amplificate sui social dal tam tam mediatico che continua a gettare in allarme genitori e cittadini.

I Carabinieri ribadiscono quindi che la dinamica è stata accertata, escludendo il tentativo di adescamento, dovuto a un fraintendimento.

Rassicurano quindi tutta la popolazione che si è trattato di un falso allarme.