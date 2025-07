Incendio boschivo a Vinadio, al lavoro diversi mezzi dei vigili del fuoco [FOTO]

In corso dalle 14.30 di oggi le operazioni di contenimento e spegnimento di un incendio boschivo nel territorio del Comune di Vinadio.



Diversi mezzi dei vigili del fuoco, provenienti dal Comando provinciale di Cuneo, hanno raggiunto il luogo da cui sono divampate le fiamme nei pressi della salita Tarabra, dove vi è un'unica abitazione con ampi appezzamenti e intorno grotte aperte con sorgenti naturali. Velocemente, complice l'esposizione, l'incendio ha raggiunto l'area soprastante, arrivando a minacciare le case di Castellar delle Vigne.



Nella zona si trova poco più di una decina di case e 3 o 4 famiglie residenti. Nei campi adiacenti sono state attivate girandole per bagnare, grazie all'allacciamento all'acquedotto comunale.



Per permettere il transito dei mezzi di soccorso era stata momentaneamente chiusa la strada.

Sul posto sta operando un elicottero della Regione, il quale sta attingendo acqua dal fiume Stura.

Per regolare la viabilità sulla Statale 21 sono presenti anche i Carabinieri e personale Anas.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio e fortunatamente nessuna casa è stata raggiunta dalle fiamme.