Alba, in manette due uomini indiziati di violenza sessuale di gruppo

Meditavano la fuga nel loro Paese di origine, i due cittadini di nazionalità tunisina nei confronti dei quali i Carabinieri della Stazione di Alba hanno proceduto con l’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto, associandoli alla casa circondariale di Torino a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A loro carico pesa la grave accusa di essere i responsabili della violenza sessuale di gruppo commessa nel tardo pomeriggio dello scorso 8 febbraio ai danni di una 52enne albese, aggredita sessualmente nella zona del cimitero cittadino.

La donna, dopo essere stata soccorsa e trasportata presso l’Ospedale di Verduno, affermava ai medici di essere stata violentata da due stranieri a lei sconosciuti.

Secondo il racconto reso della vittima, questa era stata avvicinata presso la stazione ferroviaria da due soggetti, i quali, approfittando del suo stato confusionale, la portavano presso l’ex centrale dell’Enel, nei pressi del cimitero comunale di Alba, per poi abusare di lei.

I due soggetti, dopo il rapporto, si allontanavano dal luogo abbandonando la vittima, la quale ritornava con molte difficoltà a piedi presso la stazione ferroviaria.

Qui veniva soccorsa da alcuni passanti, che notavano anche come al volto presentasse una vistosa ferita.

I Carabinieri della locale Stazione si presentavano presso il nosocomio raccogliendo le prime informazioni utili alle indagini.

Gli stessi, ricostruivano l’accaduto mediante attenta analisi degli impianti di videosorveglianza cittadina, ottenendo "inconfutabili riscontri a carico degli aggressori".

"Le attività di ricerca esperite nei giorni seguenti in vari quartieri di Alba – si legge in una nota arrivata dal Comando provinciale dell’Arma – consentivano l’individuazione di uno dei due aggressori, a carico del quale si sviluppano mirate attività investigative e riscontri fattuali. Tali attività consentivano, in breve, di individuare e quindi identificare anche il secondo aggressore".

I Carabinieri sono altresì riusciti a sventare l’intento dei due di recarsi nel loro Paese d’origine, progetto fallito grazie all’esecuzione del fermo.