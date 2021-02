L'Italia è sempre più cashless, ecco le alternative più diffuse ai contanti

L’arrivo del Cashback di Stato e della Lotteria degli Scontrini, a cui ci si può iscrivere all’indirizzo lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/, sembra essere solo l’ultimo capitolo della diffusione dei pagamenti senza contati grazie a carte, app e smartphone. Se molti hanno già abbandonato i contanti rivolgendosi allo shopping online, sembra che monete e biglietti perderanno sempre più popolarità anche nei negozi e servizi fisici.

Le evoluzioni tecnologiche dei pagamenti online

Il contributo della rete allo sviluppo di nuovi e sempre più sofisticati metodi di pagamento digitali ha sicuramente il suo peso. Ciò che caratterizza gli acquisti online è infatti la velocità, per cui le aziende hanno rapidamente trovato modi per permettere ai clienti di effettuare pagamenti quasi istantanei. L’evoluzione di nuove tecnologie permette inoltre di raggiungere risultati sempre più sorprendenti: come si può leggere su questa pagina di bonusfinder.com/it/, sono oggi moltissimi i servizi online come i casinò digitali che offrono pagamenti e invii di denaro sempre più veloci, cosa divenuta possibile grazie anche alla nascita di diversi portafogli digitali come paypal.com/it/ o neteller.com/it/, che permettono di gestire il proprio denaro direttamente su internet collegando il proprio profilo alla propria carta prepagata o conto bancario.



Sembrano quindi lontani i tempi in cui per effettuare un pagamento bisognava inviare un bonifico che poteva impiegare anche due giorni per arrivare a destinazione. Questa continua velocizzazione dei processi di pagamento ha attratto sempre più clienti verso gli acquisti digitali, i cui vantaggi non si limitano alla possibilità di pagare con carta ma includono, come si evince dal successo di e-commerce come zalando.it ed ebay.it, la possibilità di acquistare qualsiasi oggetto da casa a prezzi più bassi. Alcune delle tecnologie nate per il digitale sono però approdate nel mondo degli acquisti fisici.

Addio ai contanti per gli acquisti nei negozi?

Il Cashback di Stato e la Lotteria degli Scontrini mandano un chiaro messaggio: il mondo ormai sta sempre più velocemente abbandonando i contanti e le istituzioni sono le prime a voler promuovere questo andamento andando così anche a combattere l’evasione fiscale. Negli ultimi anni a venirci incontro e rendendo più comodi e veloci gli acquisti cashless sono arrivate le carte contactless. Questa tecnologia, ormai disponibile sulle principali carte prepagate e bancomat, permette infatti di pagare con carta senza dover digitare il pin se l’importo è inferiore a una certa cifra. Ciò non solo rende più rapida l’operazione di pagamento e permette anche a chi non ricorda il pin di fare acquisti, ma invoglia a pagare con carta anche quando la spesa ammonta a pochi euro.



La vera rivoluzione che sembra farci dire addio ai contati è però arrivata con l’approdare dei portafogli elettronici anche nel mondo “fisico”. App come paypal.com/it/ o satispay.com/it/ sono sempre più diffuse tra i giovani per aggiustare conti e pagare debiti senza dover scambiare denaro contante. Ma non solo, satispay.com/it/ in particolare sta diventando uno dei metodi di pagamenti preferiti da molti perché permette di dimenticare a casa perfino il portafoglio. Come altri digital wallet quali apple.com/it/apple-pay/, questo servizio permette infatti di inviare denaro a negozianti e ristoratori direttamente da telefono. Anche in questo caso tale opzione risulta estremamente comoda per la sua velocità e la possibilità di avere il denaro che serve sempre a disposizione senza dover prelevare o contare monetine.





L’andamento è chiaro: i pagamenti stanno diventando sempre più digitali. Se i servizi online sembrano i più pronti a soddisfare le esigenze dei clienti, anche gli esercenti fisici si stanno adattando a questa rivoluzione.