Formazione Aziendale all’ EXPO della Sostenibilità 2025

Durante i primi due giorni dell’Expo della Sostenibilità, tenutosi il 22 e 23 maggio, è stato dato ampio spazio alla formazione dedicata alle aziende, con l’obiettivo di promuovere una crescente consapevolezza ambientale anche nel contesto produttivo ed economico.

I momenti formativi, accuratamente organizzati, hanno rappresentato un’importante occasione per stimolare riflessioni, scambiare buone pratiche e fornire strumenti operativi per integrare la sostenibilità nei processi aziendali.

Ad aprire il ciclo di incontri della prima giornata è stata la startup innovativa “ESG Next”, con il momento formativo “Futuro sta a sostenibilità… come azienda sta a persone”, il quale ha posto l’attenzione su un tema centrale per le organizzazioni contemporanee: l’integrazione strategica della sostenibilità nelle dinamiche aziendali. Durante l’intervento è stato illustrato come la sostenibilità possa essere incorporata nei processi aziendali partendo dalla rendicontazione ESG, passando per una comunicazione trasparente ed efficace, fino a raggiungere il vero motore dell’impresa: le persone.

A seguire, la “Camera di Commercio di Cuneo” ha proposto una riflessione sul ruolo del turismo come agente di cambiamento sociale ed economico tramite il momento formativo “Radici sostenibili, orizzonti di crescita: il turismo che crea valore condiviso”. L’intervento ha analizzato le nuove esigenze di un viaggiatore sempre più informato, responsabile e attento all’impatto delle proprie scelte, anche grazie al contributo di imprenditori ed esperti del settore.

Il pomeriggio è iniziato con l’intervento “Sistemi di gestione per la sostenibilità” di “Clover Società Benefit”, che ha focalizzato la propria attenzione sui sistemi di gestione aziendale, illustrandone i principali vantaggi/svantaggi e le implicazioni per le imprese, con particolare attenzione alle certificazioni e alla parità di genere, evidenziando quanto l’inclusività e l’equità siano pilastri fondamentali di una vera sostenibilità aziendale.

In conclusione della prima giornata, Antonio Ganzerli, esperto in sostenibilità digitale, ha condotto il workshop “Sustainability by digital”, in cui si sono riuniti professionisti di diversi settori con l'obiettivo di risolvere le sfide aziendali, combinando "innovazione" e “digitale” per la sostenibilità.

La seconda giornata si è aperta con il contributo di “Nausicaa - Sostenibilità d’Impresa”, con il momento formativo “Life Cycle Assessment (LCA) e Carbon Footprint”, che ha condotto i partecipanti in un approfondito percorso di analisi sull’impatto ambientale dei prodotti e dei processi aziendali. Attraverso l’esame degli strumenti LCA (Life Cycle Assessment) e della carbon footprint, è stato mostrato come la misurazione dell’impatto ambientale rappresenti un passaggio essenziale per orientare le scelte produttive verso una maggiore responsabilità ecologica.

Successivamente, “Nezedi - ESGT Company”, ha portato avanti il percorso con un corso interamente dedicato alla Sostenibilità Digitale, con il momento formativo “Introduzione e misurazione dei dati nell’ambito della sostenibilità digitale”. Durante l’incontro, sono stati esplorati i principi guida della sostenibilità applicati al mondo digitale, le sfide connesse alla gestione dei dati e dei consumi energetici delle tecnologie, nonché le opportunità che derivano da un uso consapevole e strategico dell’innovazione digitale.

L’intero percorso formativo si è rivelato un tassello fondamentale all’interno dell’Expo della Sostenibilità, contribuendo in modo significativo a diffondere una nuova cultura d’impresa, più attenta all’ambiente, alle persone e al territorio.