Saldi invernali 2021 in Piemonte: ecco come e dove fare shopping

È trascorso quasi un anno dall'inizio della pandemia ed il bilancio lascia l'amaro in bocca.

Il Covid ha spento tantissime vite, ha cambiato per sempre quelle dei sopravvissuti e ha messo in ginocchio l'economia. Non c'è settore che ne sia uscito illeso. Secondo i dati Istat il settore dell’abbigliamento è stato tra i più colpiti registrando un calo del 57,1%. Basta fare un giro nel centro storico di Cuneo o una passeggiata sulle vie dello shopping per rendersene conto. Tante sono le saracinesche abbassate.

Il virus invisibile colpisce senza fare distinzioni, dai colossi come Golden Point in Via Roma alle piccole botteghe ed attività del centro storico. La classificazione in zona gialla della regione Piemonte ed i saldi invernali 2021 per alcuni commercianti è stata una manna dal cielo, un modo per tornare a battere cassa. Ma quando terminano i saldi invernali e le promozioni speciali? Vediamo subito le date principali e le nuove disposizioni per quanto concerne i negozi di abbigliamento.

Piemonte in zona gialla: quando e come è possibile fare shopping?

Stando al decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 e all’ultimo DCPM pubblicato nella medesima data, nella zona gialla i negozi al dettaglio possono restare aperti fino alle 21:00. Sono invece chiusi nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali al fine di evitare assembramenti e contenere il contagio da Covid-19. Dunque se il tuo negozio d’abbigliamento preferito è all’interno di un centro commerciale, potrai fare shopping soltanto durante la settimana e non nel weekend o nei giorni di festa. Ogni attività commerciale deve esporre un cartello che indichi il numero massimodi persone che possono essere contemporaneamente presente all’interno dei locali.

Prima di entrare nel negozio ti verrà misurata la temperatura e troverai un dispenser con il gel per disinfettare le mani. La mascherina va sempre indossata, potrai toglierla soltanto all’interno del camerino per provare gli abiti. Ricorda di rispettare il distanziamento interpersonale. Tieniti ad almeno un metro di distanza dagli altri clienti. Dove presenti rispetta i percorsi di entrata ed uscita.

Date dei saldi invernali ed estivi 2021 in Piemonte

In epoca di Covid i saldi sono ancora più attesi. Quelli invernali 2021 sono partiti in Piemonte il 7 gennaio e terminano il 28 febbraio. Hai ancora qualche settimana di tempo per concludere ottimi affari! I saldi estivi invece sono stati fissati per il 3 luglio 2021 e avranno una durata di 8 settimane anche non consecutive.

I best seller nel fashion retail 2020/2021

Le nostre quattro mura sono state per lungo periodo l’unico posto in cui abbiamo vissuto H24. Sneakers e tute sono senza ombra di dubbio i best seller dell’ultimo anno. C’è chi ne ha fatto una questione di comodità e chi invece ha acquistato capi ed accessori sportivi per allenarsi in casa. Sicuramente la zona gialla concede maggiore libertà ma le occasioni di svago come sport, cinema, teatri e concerti sono ancora una chimera.

Perché non sfruttare i saldi invernali per acquistare delle nuove sneakers o una comodissima felpa? Che sia per i tuoi allenamenti o per una semplice passeggiata, con lo streetwear non sbagli mai! Quando si tratta di sneakers i top player del mercato sono Converse e Vans e lo stesso vale anche per l’abbigliamento e gli accessori. Vuoi assaporare un pizzico di libertà ed esprimere la tua personalità senza limiti? Segui il consiglio di VANS: Off the Wall. Rompi gli schemi e dai libero sfogo alla tua creatività.