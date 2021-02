Da oltre 50 anni Arredamenti Cat Berro arreda le vostre case alle porte di Torino

Arredamenti Cat Berro vanta un'esperienza di oltre 50 anni nell'ambito dell'arredamento. Da rinomata falegnameria artigiana, nel corso degli anni si è trasformata in azienda specializzata nel mobile ricercato, nell’arredamento della casa ed in particolar modo di cucine di qualità.

Tradizione e innovazione rappresentano il binomio perfetto per questo Mobilificio a Torino che con una vasta esposizione di 2 mila metri quadri propone soluzioni e idee innovative, professionalità, progettazione personalizzata e assistenza. L’esperienza, la passione, la cura dei dettagli, la ricerca dei materiali e delle novità tecnologiche più adatte, permettono allo staff di Arredamenti Cat Berro di proporre soluzioni adatte ad ogni tipo di esigenza. Andate alla scoperta delle loro collezioni di cucine, salotti, soggiorni, arredamento per la zona notte e zona bagno, complementi e porte di design.

Il personale del mobilificio è in grado di offrirvi molteplici soluzioni di serie, ma se tra queste non trovate quella più adatta a voi, oppure volete personalizzare il vostro arredamento, la falegnameria in seno all'zienda è in grado di realizzare qualsiasi soluzione di arredo anche su vostro disegno. Si realizzano cucine in legno massello o in finta muratura, mobili classici o in arte povera, arredamenti per mansarde e rifiniture con tinte e anticature realizzate ogni volta appositamente per ogni singolo cliente, anche su campione colore, utilizzando esclusivamente vernici naturali atossiche.

Se desiderate un arredamento esclusivo, ma soprattutto che sia unico e originale, Cat Berro può realizzarlo!