Raccolti oltre 9mila euro per la pediatria di Mondovì grazie ai Babbi Natale di "Bikers for a dream" [FOTO E VIDEO]

Sono stati oltre 350 i bikers che questa mattina, domenica 15 dicembre, hanno attraversato Mondovì, partendo da Mondovicino, accompagnati da auto e mezzi americani, per sostenere il progetto di "Bikers for a dream" a sostegno della pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis.

Una tradizione, nata dal sogno di due genitori, Marco e Angela, che diversi anni fa, nel periodo natalizio, avevano il loro figlio Dylan ricoverato in ospedale. E così. anno dopo anno, l'iniziativa di portare sorrisi e giocattoli ai bambini ricoverati è cresciuta, coinvolgendo partecipanti e sostenitori da tutta la provincia.

Quest'anno l'associazione ha raccolto un contributo di 9.235 euro che saranno destinati all'acquisto di strumentazioni e attrezzature per il reparto diretto dalla dottoressa Patrizia Fusco.

Una magia quella che avvolge questa iniziativa che ha richiamato tantissime persone, coinvolgendo anche le scuole di danza per un'esibizione a tempo di musica nel cortile dell'ospedale e proponendo voli vincolati su una mongolfiera per i bambini.

"Apprezziamo davvero molto il lavoro e il sostengo che le associazioni dedicano agli ospedali del territorio - il commento del direttore generale dell'AslCn1, Giuseppe Guerra, intervenuto nel corso della manifestazione.

"Ringrazio a nome dell'amministrazione la Bikers for a dream per quanto ha fatto in questi anni per il nostro ospedale - ha detto il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo -. Il Regina Montis Regalis è un presidio importantissimo, non solo per la Città di Mondovì ma per tutto iil Monregalese e per le vallate. Un ringraziamento doveroso va a tutti allo staff di tutti i reparti del nosocomio per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno".

"Per noi è un onore dare contributo a iniziative così importanti - ha aggiunto Alessandra Fissolo intervenuta con Elvio Chiecchio in rappresentanza di Fondazione CRC - Sappiamo quanto lavoro, dedicazione e sacrificio ci sono dietro a questi progetti".

Non ha voluto far mancare la sua presenza Ezio Raviola, in rappresentanza di Compagnia di San Paolo, che ha rinnovato il plauso all'associazione per una manifestazione che ha saputo crescere negli anni, portando avanti importanti progetti dedicati alla pediatria, ma non solo.

La Bikers for a dream, infatti, oltre donare contributi per l'acquisto di strumentazioni per l'ospedale raccoglie fondi a favore di Gaia, bambina di Fossano affetta da una rara malattia e, per il 2025, sosterrà l'atleta paralimpica Ilaria Brugnoli, atleta di triathlon non vedente, originaria di Reggio Emilia e residente in provincia di Imperia.

"Il mio come sempre è un grazie commosso e dal profondo del cuore - ha detto la dottoressa Patrizia Fusco, primario della pediatria -. Ogni gesto, ogni aiuto che è rivolto al nostro reparto è un'occasione per potenziare i servizi a sostegno dei nostri piccoli pazienti".

"Sono legato all'ospedale di Mondovì attraverso mio figlio - ha chiosato Nicola Schellino, sindaco di Carrù, sede della Bikers for a Dream -, è un presidio fondamentale per tutto il territorio, un valore aggiunto, non dobbiamo dimenticarlo".

A fargli eco il primo cittadino di Pianfei, Marco Turco: "Una delle anime dell'associazione abita nel nostro comune e ci fa molto piacere. Noi dobbiamo essere orgogliosi e grati di abitare in questo territorio dove ci sono ancora persone e realtà che si dedicano al bene della comunità".

"È importantissimo per i settori e le associazioni che si occupano di disabilità - ha aggiunto Lorenzo Repetto, presidente di DiscesaLiberi - parlare delle realtà esistenti, sostenendole con donazioni ma soprattutto con atti di benevolenza".

"Ringraziamo tutta la cittadinanza, tutti i 500 motori di diverso tipo che hanno partecipato alla manifestazione, è stato un successo - spiega Cinzia Biestro della Bikers for a Dream -. Per il 2025 sosterremo due ragazze paralimpiche, due guerriere: il nostro appello è ai produttori di bici, se volete unire le vostre forze alle nostre, vorremmo donare un tandem a queste due ragazze per aiutarle nelle loro imprese sportive. Grazie infine a S. Bernardo, Inalpi, Golosalba, HD Alba, Cuneo moto e Cycledelic Garage Bra".

Ad animare l'evento è stata poi la spettacolare discesa di supereroi, elfi e babbi natale dal tetto dell'ospedale, grazie agli uomini di Edilizia Acrobatica che, calandosi con le funi, hanno salutato dalle finestre i bambini ricoverati.

Come da tradizione, i babbi di Bikers for a dream hanno poi consegnato doni e giocattoli in reparto.