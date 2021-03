Come riconoscere una Smart Tv di qualità

La televisione è probabilmente uno degli apparecchi più storici che sia entrato nelle case per offrire la funzione di intrattenimento domestico. La sua lunga storia è in continua evoluzione, e l’ultima generazione di televisori possiede funzioni così sofisticate da essere stati definiti Smart Tv. Gli apparecchi televisivi di oggi non sono più semplici schermi che permettono di assistere a spettacoli e trasmissioni, ma veri e propri contenitori multimediali, utili per accedere ad una vasta gamma di prodotti e ricchi di funzioni innovative.

Con un televisore di ultima generazione si può assistere ad un film o ad un programma in streaming, scegliere contenuti on demand, visualizzare la programmazione dei canali satellitari più diffusi. Ma non solo: oggi con il televisore, o meglio con la Smart Tv, si può navigare in iternet, giocare, divertirsi con i social e accedere a molte altre funzioni complesse.

La vasta gamma di televisori oggi disponibili in commercio permette ad ognuno di trovare il modello che meglio si addice alle preferenze personali e alle abitudini in fatto di intrattenimento. Per scegliere tra le migliori https://migliori-tv.it, si consiglia di mettere a confronto i diversi modelli, verificandone le funzioni e le caratteristiche e consultando le recensioni.

Smart Tv o televisore tradizionale?

Le Smart Tv sono apparecchi piuttosto recenti, che si stanno diffondendo da qualche anno andando a sostituire in parte le televisioni tradizionali. In pratica, con una Smart Tv è possibile interagire con il web, e accedere quindi a molte funzioni tipiche di un personal computer.

Con una Smart Tv è possibile connettersi a internet, navigare, assistere a video e filmati, ascoltare musica e utilizzare i propri videogiochi preferiti. L’apparecchio permette di usufruire di molti comandi tipici di un sistema operativo senza però lasciare il computer acceso, e di disporre di una scelta molto più ampia per quanto riguarda l’intrattenimento.

Gli elementi di base da considerare nella scelta del televisore

Prima di scegliere un televisore si consiglia di prestare la massima attenzione ad alcune caratteristiche tecniche. Per quanto riguarda la risoluzione e l’aspetto delle immagini, la tecnologia del monitor più diffusa resta ancora quella Led, mentre la risoluzione si correla principalmente alle dimensioni dello schermo.

Una risoluzione molto elevata, come l’Ultra HD, si raccomanda solo con uno schermo di dimensioni molto ampie e per assistere a programmi di forte impatto, come gli eventi sportivi.

Anche le dimensioni dello schermo devono essere scelte con attenzione. Uno schermo molto grande necessita di uno spazio ampio per la visione, considerando che se gli spettatori si trovano troppo vicini non potranno usufruire dei vantaggi di una visione quasi cinematografica.

Anche per quanto riguarda la curvatura dello schermo, tipica dei modelli più grandi, offre sicuramente una visione spettacolare, ma rende bene solo a chi si posiziona di fronte. Per chi desidera un televisore dall’effetto cinematografico, è importante la disponibilità di un locale molto grande dove collocarlo.

L'alternativa alla Smart Tv

Una Smart Tv è un tipo di televisione che può interessare molto a chi ama navigare in internet ed essere sempre connesso. Tuttavia, per chi possiede già un televisore moderno e non desidera sostituirlo, esiste la possibilità, tramite un Android Tv Box, di connetterlo al web e di usufruire delle funzioni del sistema operativo Android.