Fabiana Dadone, ministro rock contro gli stereotipi: "C'è ancora molta strada da fare. Buon 8 marzo a tutte"

Un post in cui fa gli auguri per l'8 marzo, ma anche un'occasione per respingere tutti gli stereotipi che costellano la vita delle donne e, in particolare, di quelle che, come lei, hanno ruoli di spicco.

Ho 37 anni e sono una "ragazzina" (per questo Paese) ma faccio il Ministro, non sono sposata ma scelgo ogni giorno di stare col mio compagno, ho due figli bellissimi che portano il mio cognome pur non essendo ragazza madre, amo la musica rock pesante ma non mi vesto in maniera "alternativa", guardo film strappalacrime ma sono emotivamente fredda come il ghiaccio.