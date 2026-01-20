Manta celebra la Giornata della Memoria in un incontro per ricordare e capire il presente

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Manta organizza un momento di riflessione e approfondimento dal titolo “Ricordiamo!…Per capire l’oggi”, in programma giovedì 29 gennaio alle 18,30 in Santa Maria del Monastero.

L’incontro sarà un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e, allo stesso tempo, per interrogarsi sul valore della memoria come strumento di comprensione del presente. Interverranno Emanuel Segre Amar, figura di spicco nel panorama culturale e comunitario ebraico italiano, presidente del gruppo sionisti piemontese, che dialogherà con il professor Sergio Soave.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Osvaldo Bellino.

“La Giornata della Memoria – sottolinea il sindaco Ivana Casale - non è soltanto un doveroso momento di ricordo, ma un’occasione fondamentale per comprendere meglio il mondo in cui viviamo oggi. Riflettere su ciò che è stato ci aiuta a riconoscere i segnali dell’intolleranza, dell’odio e della discriminazione, affinché simili tragedie non possano più ripetersi. Come amministrazione crediamo fortemente nel valore educativo e civile di questi appuntamenti, soprattutto per le giovani generazioni.

L’amministrazione comunale – conclude Casale - ringrazia i relatori e il moderatore per la disponibilità dimostrata e invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo importante momento di memoria e consapevolezza collettiva.

Ingresso libero.