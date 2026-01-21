eVISO consegna quattro borse di studio agli studenti del Liceo Bodoni di Saluzzo

Rebecca, Samuele, Alessio e Luca: sono i quattro studenti del Liceo “G.B. Bodoni” di Saluzzo premiati da eVISO con le borse di studio dedicate al merito,ball’impegno e alla qualità del percorso scolastico.

Nell’anno che vede Saluzzo protagonista anche dello sport femminile con una tappa del Giro d’Italia Women, eVISO ha scelto di parlare ai giovani e di portare esempi attraverso il linguaggio universale dello sport, mettendo in relazione fatica, costanza e studiocome elementi fondamentali di crescita personale.

Agli studenti del Bodoni è stato proposta nella sede dell'azienda il docufilm “Una Montagna di Sorrisi” realizzato dal video maker saluzzese Paolo Cilli che ha mostrato con immagini di grande efficacia l'energia fisica dell'impresa di Marco Galliano, come la profonda motivazione interiore che ha finalizzato alla solidarietà la sua sfida.

L'iniziativa ha voluto essere uno spunto di riflessione sullo sport e sulla fatica intesi come metafora del percorso di studio: allenamento quotidiano, determinazione, capacità di affrontare le sfide e raggiungere ciò che si è prefissato.

Come ha fatto Galliano, stringendo i denti quando non ce la faceva più, con momenti di crollo fisico che hanno segnato il suo viso di lacrime e messo a dura prova muscoli e polmoni, tanto da voler buttare la spugna.

Con coraggio e forza, ma anche con il pungolo determinante del suo team ( fondamentale il valore della squadra per il raggiungimento dell'obiettivo in azienda, nella vita, nella scuola) si è "rialzato" per arrivare in vetta e chiudere l'impresa di 530 km in bici, 12 km a piedi con 4.800 m di dislivello positivo, da Porto Tolle alla foce del Po, alla sommità del Monviso 3841, in 42 ore e 14 minuti.

"La sua sfida che ha unito la fatica sportiva al valore della solidarietà insieme alla promozione del territorio - sottolineano da eVISO- è diventata metafora, per unire i valori dello sport e della scuola e che rappresentano competenze chiave anche per il futuro umano e professionale dei ragazzi".

Sul palco è intervenuta anche Romina Panero, coordinatrice dei progetti dell’Associazione Il Fiore della Vita ODV di Savigliano che opera a favore dei bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Onco-ematologia dell’Ospedale. Ha raccontato l’incontro con Galliano e il valore di questa iniziativa nella quale ogni chilometro percorso si è trasformato in un sorriso dei piccoli malati e ha portato un messaggio di speranza a loro e aalle loro famiglie.

Le quattro borse di studio sono state assegnate a studenti selezionati direttamente dai docenti del Liceo Bodoni, diretto da Davide Laratore "a conferma di un percorso costruito nel tempo, fatto di responsabilità, impegno e passione per l’apprendimento".

"Un sincero grazie ad eVISO per la generosa erogazione delle borse di studioa studenti del nostro liceo - ha affermato Laratore - Questo gesto rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno e del talento dei nostri ragazzi e uno stimolo a proseguire con passione il proprio percorso di crescita culturale e personale.

La consegna delle borse sarà un’opportunità per conoscere ed incontrare l'importante realtà aziendale di eVISO e la sua mission che testimonia l’attenzione del territorio verso il futuro dei giovani; rappresenterà inoltre un’occasione di valore formativo e simbolico grazie allle immagini e alle grandi motivazioni contenute nel docufilm dell’impresa di Galliano.

I quattro premiati sono: Rebecca Gaido, della classe 5B del Liceo Scientifico tradizionale con la borsa di studio intitolata ad Alessandra Boarelli, prima donna a conquistare il Monviso, simbolo di coraggio, passione e spirito pionieristico; Samuele Revelli della 5KL del Liceo Classico con la borsa di studio intitolata a Quintino Sella, fondatore del Club Alpino Italiano, che ha interpretatola montagna come scuola di cultura, educazione e forza d’animo; Alessio Quaglia della 5S del Liceo Scientifico-Sportivo al quale è stata consegnata la borsa di studio intitolata a Fausto Coppi, il “Campionissimo” del ciclismo, esempio di talento, dedizione e grandezza sportiva; infine Luca Ferrero classe 5E dello Scientifico - Scienze applicate, a cui è stata consegnata laborsa di studio intitolata ad Alfonsina Strada, pioniera del ciclismo femminile, unica donna a partecipare al Giro d’Italia maschile, simbolo di coraggio, passione e rottura dei limiti nello sport.

A siglare l’evento, le parole di Lucia Fracassi, CEO di eVISO, che ha premiato personalmente gli studenti: "In eVISO crediamo che l’energia più importante sia quella delle persone. Investire nello studio e nella formazione significa alimentare talento, responsabilità e visione. Lo sport ci insegna che i risultati nascono dall’impegno quotidiano e dal lavoro di squadra: gli stessi valori che riconosciamo in questi studenti e che auguriamo possano accompagnarli nel loro percorso futuro".

“Con questa iniziativa eVISO rinnova il proprio impegno verso il territorio e le nuove generazioni, sostenendo una cultura della conoscenza che mette al centro le persone e i loro talenti”.