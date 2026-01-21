 / Eventi

Affettività e sessualità nella disabilità intellettiva, un incontro a Bra

Sabato 7 febbraio presso il Centro Polifunzionale G. Arpino, organizzata dall’ANGSA Torino ODV gruppo Alba-Bra, avrà come relatore il dott. Guido Leonti, psicologo-psicoterapeuta e sessuologo

L'incontro si terrà al Centro Arpino

Si svolgerà sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Centro Polifunzionale G. Arpino di Bra, il secondo seminario informativo dedicato all’affettività e sessualità nella disabilità intellettiva e nella neurodivergenza. L’iniziativa, organizzata dall’ANGSA Torino ODV gruppo Alba-Bra in collaborazione con la Cooperativa Progetto Emmaus e con il patrocinio del Comune di Bra, vede come relatore il dott. Guido Leonti, psicologo-psicoterapeuta e sessuologo.

Il primo incontro, tenutosi il 29 novembre scorso, ha registrato una buona partecipazione di pubblico, confermando l’interesse per un tema spesso poco affrontato ma di grande rilevanza sociale. Il seminario del 7 febbraio si concentrerà specificamente sul disturbo dello spettro autistico, offrendo strumenti pratici e approfondimenti per famiglie, educatori e operatori del settore.

L’evento rimane gratuito e aperto a tutti. Le iscrizioni sono ancora possibili tramite il link presente nella locandina ufficiale dell’iniziativa, o CLICCANDO QUI 

